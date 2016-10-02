Canlı canlı itiraf

İzlenme rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir cinayet itirafı daha geldi. Program konuğu Sülayman Kurt, Muğla'da cesedi bulanan Himmet Okatan'ın (38) katilini açıkladı. Olay şöyle gelişti: 2 çocuk babası Okatan, 29 Temmuz'da evden çıktı, bir daha geri dönmedi. Ailesi onu Antalya'da ararken 3 gün sonra Muğla Seydikemer'de cesedi bulundu. Genç adamın kafasına aldığı darbe sonucu öldüğü belirlendi. Himmet Okatan'ın katilini bulmak için hem eski, hem de yeni eşi Müge Anlı'dan yardım istedi. Yusuf Siphai ile Süleyman Kurt'tan şüphelendiklerini söylediler. Bunun üzerine programa katılan ikili, Okatan'la aralarında alacak davası olduğunu fakat böyle bir şey için cinayet işlemeyeceklerini iddia etti.

Müge Anlı'nın soruları karşısında iyice köşeye sıkışan Süleyman Kurt gerçekleri anlattı: "Himmet'in Yusuf'a borcu vardı. Aralarında tartışma çıktı. Yusuf da bunun üzerine Himmet'i başına vurarak öldürdü. Sonra bana geldi.Bu itiraf stüdyodaki herkesi şoka uğrattı. Bunun üzerine Yusuf Sipahi suçlamaları yanıtlamak için canlı yayına bağlandı. Cinayeti kendisinin değil Süleyman Kurt'un işlediğini söyledi. Müge Anlı "Jandarma geliyor kapıyı aç" dedi. Gözaltına alınan Yusuf Sipahi ile Süleyman Kurt, tutuklanarak Burdur E tipi kapalı cezaevine gönderildi.