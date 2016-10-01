Canlı yayında cinayeti itiraf etti

01 Ekim 2016, Cumartesi
Müge Anlı'nın programında bir cinayet itirafı daha geldi. Himmet Okatan cinayetinin aydınlanması için çalışan Müge Anlı'ya gelen konuk cinayeti itiraf etti.
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