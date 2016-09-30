Aşiret Temsilcileri'nden o iddialara sert tepki

Emekli Albay Atilla Uğur'un, Kürt aşiretlerine yönelik iddiaları geniş yankı buldu. Aşiret Temsilcileri, söz konusu ithamları edep dışı olarak nitelendirdi.

Gevaş Belediye Başkanı Sinan Haktan ve AHaber tv yorumcusu Savcı Sayan ile birlikte Ankara'ya gelen aşiret temsilcileri basın mensuplarına açıklama yaptı. Türkçe ve Kürtçe olarak yapılan söz konusu açıklamada, Emekli Albay Atilla Uğur'un Kürt aşiretlerine yönelik iddiaları sert bir şekilde reddedildi. Açıklamada, 15 Temmuz işgal girişiminde Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da da binlerce insan sokağa dökülmüş ve demokrasisine sahip çıkmıştır denildi. Bu birlik ve beraberlik ruhu iç ve dış düşmanları rahatsız ettiği vurgulanan açıklamada Uğur'un Kürt aşiretler için çeşitli iftiralarda bulunduğu kaydedildi.

AKIL DIŞI, EDEPSİZ VE AHLAKSIZ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu akıl dışı edepsiz, ahlaksız, mesnetsiz iddialar Kürt toplumunun sosyolojik gerçeği olan aşiretleri zan altında bırakmıştır.

Bizler Kürt aşiret ve ailelerinin üyeleri olarak geçmiştede benzelerlerine çok rastladığımız maksatlı ve iğrenç bir zihniyetin Kürt toplumuna yönelik bu mesnetsiz iddiaları reddediyor ve kınıyoruz.

İŞTE O AÇIKLAMALAR





