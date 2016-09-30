Aşiret Temsilcileri'nden o iddialara sert tepki

30 Eylül 2016, Cuma
Aşiret Temsilcileri Ankara'da bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Emekli Albay Atilla Uğur’un, Kürt aşiretlerine yönelik iddialarının geniş yankı bulmasının ardından Aşiret Temsilcileri, söz konusu ithamları edep dışı olarak nitelendirdi.
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