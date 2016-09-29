Bylock kullanıcısı 21 BDDK murakıbına tutuklama talebi!

İstanbul'da BDDK'ya yönelik düzenlenen 2. dalga FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevresindeki kişilerle bazı önemli işadamı ve vakıflara ait banka hesaplarını 5270 kez izinsiz şekilde sorguladıktan sonra Bylock üzerinden örgüte aktardıkları iddia edilen 21 BDDK murakıbının İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.
Adliyeye sevk edilen 21 murakıbın Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca sorguları tamamlandı. Soruşturma savcısı Evliya Çalışkan Şüphelilerin tamamı 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlaması kapsamında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Şüphelilerin tutuklanması talep edildi.
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