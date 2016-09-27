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'da toprağa çok sayıda bulundu

boş bir arazide polis tarafından iş makineleriyle yapılan kazıda çok sayıda bulundu.

Toprağa gömülü çok sayıda silah bulundu!
Mahallesi 4.Murat Sokak üzerinde bulunan boş bir arazide akşam saatlerinde polis ekipleri, kazı çalişması yaptı. İş makineleriyle yapılan çalışmada, yüzlerce bulundu. Polis, olay yerine güvenlik şeriti çekerek önlem aldı. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Çıkan lar, sayılmak ve olay yeri inceleme ekiplerince incelenmek üzere yerde dizildi.

Üsküdar'da toprağa gömülü çok sayıda silah bulundu
İş makineleriyle yapılan kazıda yaklaşık 250 adet işlevini yitirmiş kurusıkı tabanca bulundu. Polis, olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatılırken olay yerine özel harekat polisinin sevk edildiği görüldü. Tabancaların bazılarının namlularının gerçeğe dönüştürüldüğü iddia edilirken, 2009-2010 yılları arasında gömüldüğüne ilişkin ciddi emareler olduğu belirtildi.
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  • 27 Eylül 2016, Salı 21:20
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