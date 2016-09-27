Üsküdar'da toprağa gömülü çok sayıda silah bulundu

ÜsküdarBurhaniye Mahallesi 4.Murat Sokak üzerinde bulunan boş bir arazide akşam saatlerinde polis ekipleri, kazı çalişması yaptı. İş makineleriyle yapılan çalışmada, yüzlerce tabanca bulundu. Polis, olay yerine güvenlik şeriti çekerek önlem aldı. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Çıkan silahlar, sayılmak ve olay yeri inceleme ekiplerince incelenmek üzere yerde dizildi.
İş makineleriyle yapılan kazıda yaklaşık 250 adet işlevini yitirmiş kurusıkı tabanca bulundu. Polis, olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatılırken olay yerine özel harekat polisinin sevk edildiği görüldü. Tabancaların bazılarının namlularının gerçeğe dönüştürüldüğü iddia edilirken, 2009-2010 yılları arasında gömüldüğüne ilişkin ciddi emareler olduğu belirtildi.
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