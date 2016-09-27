Üsküdar'da toprağa gömülü çok sayıda silah bulundu

27 Eylül 2016, Salı
Üsküdar boş bir arazide polis tarafından iş makineleriyle yapılan kazıda çok sayıda tabanca bulundu
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