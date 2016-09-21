'Mezarlığa bomba' hainliğinde yeni gelişme

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bayramdan 2 gün önce Ak Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker'in aile mezarlığına 640 kilo bomba yerleştirilmesiyle ile ilgili yürütülen soruşturmada, aralarında Belediye çalışanlarının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.



Bismil ilçesi Tepe beldesi Kurudere Mahallesinde bulunan Tepe mezarlığında Ak Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker'in aile mezarlığına bayramdan 2 gün önce 5 ayrı noktaya yerleştirilen toplam 640 kilo patlayıcı ile ilgili yürütülen soruşturmada Bismil ilçesinde 13 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet savcılığının talimatı ile Bismil'de ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan ve aralarında Bismil Belediye işçileri ve 2 Belediye Meclis üyesinin de bulunduğu 13 kişinin sorgusu sürüyor.



Belediye çalışanları ve meclis üyelerinin, aynı bölgede söz konusu tarihlerde yol yapım çalışması nedeniyle gözaltına alındığı ve olay ile bağlantılarının olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.