Tüketici kandıran reklama ağır ceza

Reklam Kurulu, usulsüz ve vatandaşları yanıltan reklamlara 11 ayda toplam 5 milyon 692 bin lira ceza kesti. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre; Kurul, Aralık ayı başı itibarıyla 2 bin 627 dosyayı karara bağladı. Mevzuata aykırı bulunan 734 dosyadan 605'ine durdurma, 129'una ise idari para ve durdurma cezası uygulandı. Cezaların sektörel dağılımına bakıldığında 1.7milyon lira ile gıda ilk sırada yer alırken, onu 1.3 milyonliralık ceza ile kozmetik ve temizlik ürünleri takip etti. Reklam durdurma cezalarında 166 dosya ile gıda sektörü birinci oldu, onu 144 dosya ile sağlık sektörü izledi.
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