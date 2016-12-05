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kandıran a ağır

Tüketici kandıran reklama ağır ceza
Reklam Kurulu, usulsüz ve vatandaşları yanıltan lara 11 ayda toplam 5 milyon 692 bin lira kesti. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre; Kurul, Aralık ayı başı itibarıyla 2 bin 627 dosyayı karara bağladı. Mevzuata aykırı bulunan 734 dosyadan 605'ine durdurma, 129'una ise idari para ve durdurma cezası uygulandı. Cezaların sektörel dağılımına bakıldığında 1.7 milyon lira ile gıda ilk sırada yer alırken, onu 1.3 milyon liralık ceza ile kozmetik ve temizlik ürünleri takip etti. Reklam durdurma cezalarında 166 dosya ile gıda sektörü birinci oldu, onu 144 dosya ile sağlık sektörü izledi.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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