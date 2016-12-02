İzmir’e Emlak Konut imzası

Emlak Konut GYO, İzmir Alsancak'ta Liman Arkası olarak bilinen bölgede yeni bir proje geliştirecek. Bunun için Emlak Konut GYO ve Tariş KooperatifBirlikleri arasında protokol imzalandı. Toplamda 140 bin metrekare alan büyüklüğüne sahip İzmir Liman Arkası bölgesindeki proje; turizm, ticaret ve kültür odaklı olacak şekilde tasarlanıyor. Emlak Konut GYO Genel MüdürüMurat Kurum, "İzmir'in kent yaşamına yön verecek nitelikteki bu proje için Tariş Kooperatif Birlikleri ile birlikte tarihi bir imza atıyoruz. Ülkemizin en değerli şehirlerinden İzmir'in güzelliğine güzellik katacak bir proje için yola çıktık" dedi. İmza törenine, Tariş KooperatiflerBirliği Başkanı Cahit Çetin de katıldı.
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