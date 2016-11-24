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2 lira

Hamsi 2 lira
Ordu'da 8 liraya satılan nin fiyatının 2 liraya düşmesiyle vatandaşlar tezgahlara akın etti. Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, son 2 gece Karadeniz'e açılan balıkçıların tonlarca hamsiyle döndüğünü söyledi. Aydemir, bu sezon ilk defa hamsinin 2 lira olduğunu ifade etti.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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