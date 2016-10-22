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şikayeti

sında vatandaşa zorluk çıkaran 12 banka Başbakan Binali Yıldırım’a şikayet edildi. 31 bin lira borca 26 bin lira isteyen, vatandaşı reddeden için tedbir istendi.

Faiz şikayeti
Kredi ve kart borçlarını 72 aya varan vadede yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşı, bankalar üzdü. ın 'yüksek faiz' uygulamaları ya da çeşitli bahanelerle tüketiciyi geri çevirmesi üzerine, konu Başbakan'a taşındı. Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), uygulamaya aykırı davrandıkları gerekçesiyle 12 bankayı Başbakan Binali Yıldırım'a şikayet etti. TÜDEF Başkanı Hasan Atak imzasıyla Başbakan'a gönderilen mektupta, federasyon görevlilerinin birer müşteri gibi banka şubelerine giderek yaptıkları tespitler ile vatandaş şikayetleri yer aldı. Mektupta şu tespitler yer aldı:

* Uygulama, borcunu düzenli ödeyenleri de kapsamasına rağmen 'Siz borçlarınızı tam zamanında ödediğiniz için kapsam dışısınız, gidin borcunuzu birkaç gün geciktirin' denilerek tüketici yanlış yönlendiriliyor.

* Bankalardan bazıları tüketicilerden aylık yüzde 1.39'dan 2.42'ye varan oranlarda yüksek ler istiyor; böylece 72 ay sonrasında ana borcu çok aşan fahiş faizler oluştuğu anlaşılıyor.

* Örneğin 31 bin liralık borca 26 bin lira faiz istendiği; 40 bin liralık kredinin 73 bin lira olarak yapılandırıldığı görüldü.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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