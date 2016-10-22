Faiz şikayeti

Kredi ve kart borçlarını72 aya varan vadedeyapılandırma fırsatındanyararlanmak isteyen vatandaşı,bankalar üzdü. Bankaların'yüksek faiz' uygulamaları yada çeşitli bahanelerle tüketiciyigeri çevirmesi üzerine, konuBaşbakan'a taşındı. TüketiciDernekleri Federasyonu(TÜDEF), uygulamaya aykırıdavrandıkları gerekçesiyle 12bankayı Başbakan BinaliYıldırım'a şikayet etti. TÜDEFBaşkanı Hasan Atak imzasıylaBaşbakan'a gönderilen mektupta,federasyon görevlilerinin birermüşteri gibi banka şubelerinegiderek yaptıkları tespitler ilevatandaş şikayetleri yer aldı.Mektupta şu tespitler yer aldı:
* Uygulama, borcunudüzenli ödeyenleri de kapsamasınarağmen 'Siz borçlarınızı tamzamanında ödediğiniz için kapsamdışısınız, gidin borcunuzu birkaçgün geciktirin' denilerek tüketiciyanlış yönlendiriliyor.
* Bankalardan bazılarıtüketicilerden aylık yüzde1.39'dan 2.42'ye varan oranlardayüksek faizler istiyor; böylece 72ay sonrasında ana borcu çok aşanfahiş faizler oluştuğu anlaşılıyor.
* Örneğin 31 bin liralıkborca 26 bin lira faiz istendiği;40 bin liralık kredinin 73 bin liraolarak yapılandırıldığı görüldü.
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