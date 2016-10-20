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larda

Passolig akıllı telefonlarda
Aktif Bank, ve 8 büyükşehirdeki ulaşım kartlarını lara indirmeyi hedefliyor. Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, EKent'in yılda 1 milyardan fazla işlem, toplamda 7 milyon akıllı ulaşım kartı yönetimi ve 160 milyon manyetik biletlemeyle Türkiye'nin en yaygın akıllı ulaşım altyapı işletimini yaptığını söyledi. Sümer, "Telefonlarımıza indireceğimiz ile telefonumuzu göstererek otobüse binebileceğiz, stada girebileceğiz" dedi.
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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