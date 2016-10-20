Passolig akıllı telefonlarda

Aktif Bank, Passolig ve 8 büyükşehirdeki ulaşım kartlarını akıllı telefonlara indirmeyi hedefliyor. Aktif Bank GenelMüdürü Serdar Sümer, EKent'in yılda 1 milyardan fazla işlem, toplamda 7 milyon akıllı ulaşım kartı yönetimi ve 160 milyon manyetik biletlemeyle Türkiye'nin en yaygın akıllı ulaşım altyapı işletimini yaptığını söyledi. Sümer, "Telefonlarımıza indireceğimiz uygulama ile telefonumuzu göstererek otobüse binebileceğiz, stada girebileceğiz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.