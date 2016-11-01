Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) üniversitelere rektörlük seçimlerinde artık rektör adaylarının özgeçmişleriyle başvuru dönemi başlayacak. Rektör olmak isteyen profesörler YÖK'e özgeçmişlerini bildirecek. YÖK gerekli görürse mülakata alacak. YÖK'ün belirlediği 3 adaydan birinci Cumhurbaşkanı atayacak.
Olağanüstü Hal kapsamında resmi gazetede yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile üniversitelerde rektör adayı belirleme seçimleri kaldırılarak doğrudan Cumhurbaşkanına atama yetkisi verildi. Yeni düzenlemenin ayrıntıları da belli oldu.
Buna göre, 3 yıl profesör olan öğretim üyeleri istediği üniversite için rektörlük başvuru yapabilecek.
GEREKİRSE MÜLAKAT OLACAK
Rektör adayları başvurularını YÖK Başkanlığına özgeçmişleriyle birlikte yapacaklar. YÖK, özgeçmişleri inceleyecek gerek görürse mülakat yaparak adaylar arasından 3'ünü belirleyecek.
ADAY BAŞKA ÜNİVERSİTEDEN OLABİLECEK
Yeni düzenlemede öğretim üyeleri mevcut görev yaptıkları üniversite dışından bir üniversiteye de rektör olabilmek için başvuru yapabilecekler.
SEÇİMLER KALDIRILDI KAOS BİTTİ
Üniversitelerde rektör adayı belirleme seçimlerinin üniversite içinde kaosa ve öğretim üyeleri arasında kamplaşmaya neden olduğu için kaldırıldığı öğrenildi. Eski düzenlemede, aday belirleme seçimlerinde en çok oy alan 6 üyeden 3'ünü YÖK belirliyor ve Cumhurbaşkanı bu üç aday arasından bir adayı rektör olarak atıyordu.
YÖK DENETLEME KURULU SİVİLLEŞTİ
KHK düzenlemesiyle YÖK Denetleme Kurulu üyelikleri de değiştirildi. Mevcut üyeliklerin tamamı sona erdirildi. Yeni üyeler 3 yıllığına atanacak. Ayrıca bugüne kadar Genelkurmay Başkanlığı'ndan tahsis edilen bir üye belirleme yetkisi kaldırıldı. Bunun yerine Milli Savunma Bakanlığı bir üye belirleyecek. Söz konusu düzenleme YÖK'ün sivilleşmesi olarak yorumlandı.
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