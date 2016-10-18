ÖSYM 2017 sınav takvimini açıkladı

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ÖSYM tarafından 2017 sınav takvimi açıklandı.
Buna göre,
YGS 12 Mart,
LYS4 10 Haziran,
LYS1 11 Haziran,
LYS2 ve LYS5 17 Haziran,
LYS3 18 Haziran 2017'de gerçekleştirilecek.
KPSS A grubu ve öğretmenlik genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları ise 21 Mayıs 2017'de yapılacak.
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