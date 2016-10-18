  1. KPSS'ye girecek adaylar dikkat! Saati değişti

ÖSYM 2017 sınav takvimini açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2017 sınav takvimi açıklandı.

ÖSYM 2017 sınav takvimini açıkladı
ÖSYM tarafından 2017 sınav takvimi açıklandı.

Buna göre,
YGS 12 Mart,
LYS4 10 Haziran,
LYS1 11 Haziran,
LYS2 ve LYS5 17 Haziran,
LYS3 18 Haziran 2017'de gerçekleştirilecek.

KPSS A grubu ve öğretmenlik genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları ise 21 Mayıs 2017'de yapılacak.
  • 18 Ekim 2016, Salı 11:39
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