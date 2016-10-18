ÖSYM 2017 sınav takvimini açıkladı

ÖSYM tarafından 2017 sınav takvimi açıklandı.



Buna göre,

YGS 12 Mart,

LYS4 10 Haziran,

LYS1 11 Haziran,

LYS2 ve LYS5 17 Haziran,

LYS3 18 Haziran 2017'de gerçekleştirilecek.



KPSS A grubu ve öğretmenlik genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları ise 21 Mayıs 2017'de yapılacak.