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'ye girecek adaylar dikkat! Saati değişti

ÖSYM, 20 Kasım'da yapılacak Ortaöğretim oturumunun saatinin 09.30'dan, 10.00'a çekildiğini bildirdi.

KPSSye girecek adaylar dikkat! Saati değişti

ÖSYM, 20 Kasım 2016 tarihinde uygulanacak olan Ortaöğretim oturumunun başlama saatinin 10.00 olarak değiştirildiğini duyurdu.

ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 20 Kasım 2016 tarihinde yapılacak KPSS Ortaöğretim oturumunun 09.30 olarak belirlenen başlama saatinin, 10.00 olarak değiştirilmesine karar verildiği kaydedildi.
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  • 11 Ekim 2016, Salı 19:42
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