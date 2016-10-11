ÖSYM, 20 Kasım 2016 tarihinde uygulanacak olan KPSS Ortaöğretim oturumunun başlama saatinin 10.00 olarak değiştirildiğini duyurdu.

ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 20 Kasım 2016 tarihinde yapılacak KPSS Ortaöğretim oturumunun 09.30 olarak belirlenen başlama saatinin, 10.00 olarak değiştirilmesine karar verildiği kaydedildi.