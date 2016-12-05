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Talihsiz

Talihsiz milyoner
ABD'de yaşayan Andrew Jackson Whittaker , en talihsiz talihli olarak hafızalara kazındı. Müteahhitlik yapan Whittaker, 2002'de 'deki lotosunda 315 milyon dolar kazandı. Bu meblağ, o güne kadar tek bir kişinin kazandığı en büyük ikramiyeydi. Ancak 55 yaşındaki talihlinin yüzü olduktan sonra hiç gülmedi. Alkollü araç kullanmak ve tehdit suçlarından hüküm giydi. 2007'de yanlış yatırımlar ve kumar nedeniyle tüm parası tükendi. 2009'da kızı, 1 yıl sonra da torunu aşırı dozda uyuşturucuya kurban gitti. Eşi tarafından da terk edilen adam, geçen Cuma günü ise çıkan yangında evini kaybetti. Hayatı kararan Whittaker, "Keşke o bilet elime geçtiğinde yırtıp atsaydım" dedi.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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