Rus ve rejim güçlerinin yanı sıra İran destekli Şii milislerin yoğun saldırıları sonucu harabeyi andıran Halep'te, hastanelerin kullanılamaz hale gelmesiyle depolar sağlık merkezlerine dönüştürüldü.

Fırınların tamamen tahrip edildiği, gıda ve su sıkıntısının yaşandığı kentte hayatta kalmaya çalışan halk, insani yardımın ulaştırılmasını bekliyor.

AA muhabirinin telefonla görüştüğü bölge halkından Mecid ebu-Cafer, Halep'te insanların çok kötü koşullarda hayatta kalmaya çalıştığını söyledi.

HASTANELER YERLE BİR EDİLDİ

Ciddi şekilde yiyecek ve içecek sıkıntısı yaşandığını vurgulayan Cafer, şunları anlattı:

"Halk çok kötü durumda, ortalık kış, yakacak soba yok, hastaneler yerle bir oldu. Herhangi bir kişi yaralandığında eli kolu kesiliyor ilaç olmadığından. Bir depoyu hastane gibi yapıp insanları oraya koymuşlar. İnsanlığa sığmayacak bir şekilde. Oradaki hemşireler ve görevlilerle konuştum, fotoğraf almak istedim. Yer deşifre olmasın diye izin vermediler, uçaklar hemen bombalıyor."





KENTTE EKMEK FIRINI KALMADI

Son 16 günde 739 sivil hayatını kaybettiği, yaklaşık 2 bin 500'ünün yaralandığı saldırılar, kentteki tüm hastane ve okulları hizmet dışı bırakmıştı.

Yaklaşık 300 bin sivilin yaşadığı bölgede, geçen cumartesi itibarıyla hizmet veren yalnızca 3 fırın kalmıştı.

Halep Sivil Savunma Müdürü Necip Ensari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen cumartesi ekmek çıkarması beklenen fırınların halen hizmet veremediğini söyledi.

Ensari, şu bilgileri paylaştı:

"Yüzbinlerce kişi için sadece 3 fırınımız kalmıştı. Zaten bunların da herkese ekmek yetiştirmesi mümkün değildi. Az sayıda insan faydalanabiliyordu. Diğer fırınlar ya vurulmuştu ya da un kalmadığı için kapanmıştı. Cumartesi bu 3 fırından ekmek dağıtılacaktı. Ancak yoğun hava saldırıları nedeniyle dağıtılmadı. 5 gündür 1 tane ekmek dahi çıkmadı."

Rejimin engellemesi nedeniyle Halep'in doğusuna 7 Temmuz'dan bu yana hiçbir BM insani yardım konvoyu giremiyor.







50 BİNDEN FAZLA SİVİL GÖÇ ETTİ

Halep'teki sivil savunma yetkilisi Babiris Meşal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son 3 gündür 50 binden fazla sivil, muhaliflerin kontrolünde olan ve yoğun biçimde bombalanan Tarik el Bab, Şear, Cezmetli, Müyesser, Eski Halep, Bustan el Kasr, Seyf el Devle, Selahaddin ve Sükkeri semtlerine göç etti." dedi.





Göçün sürdüğünü kaydeden Meşal, sivillerin harabeye dönmüş sokaklardan yürüyerek, bisiklet, at arabası ve tekerlekli sandalye kullanarak göç ettiğini bildirdi.



