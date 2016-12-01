SOKAKLAR CESET DOLU
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre kentin doğusundan son 4 gün içerisinde 20 bin kişi batı mahallelerine 30 bin kişi ise kuzeyde Kürt güçlerinin bulunduğu yerlere kaçtı. Rejim, son iki hafta içerisinde muhaliflerin elinde bulunan bölgelerin 3'te 1'ini ele geçirdi. BM Güvenlik Konseyi'nin Halep'i görüşmek için acil toplanma çağrısı yapan Fransa'nın BM Büyükelçisi François Delattre yaşananları "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın şahit olduğu en büyük sivil katliam" sözleriyle anlattı. İngiliz Independent gazetesine konuşan bölgedeki doktorlar da "Kan kokusu her yerde. Hastane kalmadı. Yaralıları bodrum katlarında tedavi ediyoruz. 300 bin kişiye 30 doktor kaldı" dedi. Yerel medya aktivisti Ebu Ammar da "Dışarıya çıktığımızda herhangi bir saldırıda ölür veya yaralanırsak cesetlerimizin sokaklarda kalmasından çekiniyoruz. Halep'te sokaklar ceset dolu. Bombalanan sokaklar kan kokuyor" dedi.
HALEP ÖLÜYOR
Halep kent merkezi Türkiye sınırına uzaklığı 40 kilometre.
Merkezin batısını rejim, doğusunu ise muhalifler kontrol ediyor.
Rejim kuşatmasında yaklaşık 300 bin sivilin bulunduğu doğu Halep'te 96 gündür temel insani ihtiyaçlar giderilemiyor.
Son iki hafta içinde kentin doğusundaki tüm hastaneler ve sağlık merkezleri rejim saldırılarıyla hizmet dışı kaldı.
Tüm okullar kapalı.
Bölgede sadece 3 fırın bulunuyor.
Yaklaşık 300 bin sivil, rejimin son ilerlemesiyle 30 kilometrekarelik bölgede sıkıştı.
İSRAİL UÇAKLARI ŞAM'I VURDU
İsrail'e ait uçakları Suriye'nin başkenti Şam'ın dışında bulunan Sabbura bölgesine operasyon düzenledi. İsrail'den resmi bir açıklama yapılmazken, Suriye rejimi atılan iki füzede kimsenin ölmediğini duyurdu. İsrail basınına göre uçakların hedefinde Lübnan merkezli Hizbullah milisleri vardı.
ESAD İLE PYD/PKK EL ELE
Suriye Türkmen Meclisi Askeri Koordinatörü Abdülbasit Durmuş, Halep'in doğusundaki Türkmen mahallelerinin terör örgütü PYD/PKK ile Esad rejiminin birlikte işgal ettiğini söyledi. Anadolu Ajansı'na konuşan Durmuş, Buştan Başa'daki çatışmaların ardından muhalif güçlerin çekildiğini, buralara rejim ve PYD/PKK bayraklarının aynı anda çekildiğini söyledi. Öte yandan Suriye'deki muhalif birliklerin, Halep'in kent merkezinin güneyine doğru ilerlemeye çalışan rejim güçlerini geri püskürttüğü öğrenildi. Çatışmalarda 30 rejim askerinin öldürüldüğü 4'ünün de esir alındığı bildirildi.
MAĞARALARDA YAŞAM MÜCADELESİ
Esad rejimi ve İran destekli Şii milislerin saldırılarından kaçan yüzlerce aile, güvenli buldukları mağaralara sığınıyor.
SABAH
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