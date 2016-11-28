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İşte Avrupa'nın skandal planı!

Belçika ve Alman mahkemelerinin 'lı teröristleri serbest bırakmasının ardındaki hesap ortaya çıktı. Buna göre, , PKK'yı listesinden çıkarmayı görüşüyor...

İşte Avrupanın skandal PKK planı!

Önce Belçika'da ardından da 'da mahkemeler, 'lı teröristleri serbest bıraktı. Ancak PKK'nın AB'nin terör örgütleri listesinde yer alması üst mahkemenin, Avrupa yargısının skandal larını bozmasına neden oldu. Bunun üzerine harekete geçti. Divan, "PKK'yı listesinden çıkarmayı" gündeme getirdi.

Buna göre adalet divanı Avrupa Komisyonu'ndan, PKK'nın neden terör örgütü listesine alındığına dair bilgi talep etti. Komisyon ise PKK'nın silahlı eylem yaptığını belirtti.

Terör örgütü PKK, DEAŞ ile mücadele ettiğini söyleyerek terör örgütleri listesinden çıkarılmak için başvuru yaptı. PKK böylece örgüt üyeleri hakkındaki davaların düşürülmesini ve para toplamaktan silah teminine kadar her türlü yardımı yasal olarak almayı amaçlıyor.

Öte yandan, Alman ve Belçika mahkemelerinin PKK'lı teröristleri serbest bırakırken söyledikleri gerekçelerle, örgütün başvurusundaki gerekçeler de birebir örtüşüyor. Avrupa Adalet Divanı'nın PKK'yı terör örgütü listesinden çıkarma kararı alması durumunda, Avrupa Komisyonu'nun karara itiraz etme hakkı bulunuyor.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi 19:08
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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memo memo

biran once acin sinirlari

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.11.2016 19:38
hasan hasan

Terör listesinden çıkartıp yine yok insan hakları yok iskençe var tarzı itamlar .Yemezler Ap terörun içinde boğalacaklar bizde seyreteceğiz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.11.2016 19:28
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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