Önce Belçika'da ardından da Almanya'da mahkemeler, PKK'lı teröristleri serbest bıraktı. Ancak PKK'nın AB'nin terör örgütleri listesinde yer alması üst mahkemenin, Avrupa yargısının skandal kararlarını bozmasına neden oldu. Bunun üzerine Avrupa Adalet Divanı harekete geçti. Divan, "PKK'yı terör örgütü listesinden çıkarmayı" gündeme getirdi.

Buna göre adalet divanı Avrupa Komisyonu'ndan, PKK'nın neden terör örgütü listesine alındığına dair bilgi talep etti. Komisyon ise PKK'nın silahlı eylem yaptığını belirtti.

Terör örgütü PKK, DEAŞ ile mücadele ettiğini söyleyerek terör örgütleri listesinden çıkarılmak için başvuru yaptı. PKK böylece örgüt üyeleri hakkındaki davaların düşürülmesini ve para toplamaktan silah teminine kadar her türlü yardımı yasal olarak almayı amaçlıyor.

Öte yandan, Alman ve Belçika mahkemelerinin PKK'lı teröristleri serbest bırakırken söyledikleri gerekçelerle, örgütün başvurusundaki gerekçeler de birebir örtüşüyor. Avrupa Adalet Divanı'nın PKK'yı terör örgütü listesinden çıkarma kararı alması durumunda, Avrupa Komisyonu'nun karara itiraz etme hakkı bulunuyor.