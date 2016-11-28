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Avrupa PKK'yı terör örgütü listesinden çıkarmayı görüşüyor

28 Kasım 2016, Pazartesi
Belçika ve Alman mahkemelerinin PKK'lı teröristleri serbest bırakmasının ardındaki hesap ortaya çıktı. Buna göre, Avrupa Adalet Divanı, PKK'yı terör örgütü listesinden çıkarmayı görüşüyor...
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