İngiltere’ye tepki

Avrupa Parlamentosu (AP),İngiltere'de AB ve göçmen karşıtı BirleşikKrallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP)veriliş amacına uygun kullanmadığı 172bin avroyu geri vermesini talep etti. İadesiistenen paranın, UKIP tarafından AB'dençıkış (Brexit) yönünde düzenlenenkampanyalar ve kamuoyu araştırmaları içinkullanıldığı ortaya çıktı. AP Başkanı MartinSchulz, İngiltere(nin bu parayı en kısazamanda ödemesi gerektiğini söyledi. İngilizhükümeti bu konuda sessizliğe büründü.
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