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’ye tepki

İngiltere’ye tepki
Avrupa Parlamentosu (AP), 'de AB ve göçmen karşıtı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) veriliş amacına uygun kullanmadığı 172 bin avroyu geri vermesini talep etti. İadesi istenen paranın, UKIP tarafından AB'den çıkış (Brexit) yönünde düzenlenen kampanyalar ve kamuoyu araştırmaları için kullanıldığı ortaya çıktı. AP Başkanı Martin Schulz, İngiltere(nin bu parayı en kısa zamanda ödemesi gerektiğini söyledi. İngiliz hükümeti bu konuda sessizliğe büründü.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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