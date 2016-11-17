Trump sonrası FETÖ destekçisi o isim istifa etti

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, yeni başkan seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump'ın Beyaz Saray'da göreve başlamasına 64 gün kala istifasını sunduğunu açıkladı.

Clapper, istifa açıklamasını, ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki ulusal güvenlikle ilgili bir oturumun öncesinde yaptı.

Trump'ın göreve başlamasına 64 gün kaldığını hatırlatan Clapper, "Dün gece istifa mektubumu sundum, ki bu beni çok iyi hissettirdi." ifadesini kullandı. Clapper'ın, Trump'ın iş başına gelmesiyle birlikte yeni atanacak yöneticilere yer açmak için görevinden ayrıldığı belirtiliyor.

Clapper, Obama döneminde atanan ve istifası beklenen üst düzey yöneticiler arasında istifasını sunan ilk isim oldu.

İstifasını neden erken sunduğuna ilişkin açıklama yapmayan Clapper, Amerikan istihbaratının çatı kuruluşu olarak bilinen Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün 4. direktörü olarak 6 yıldır görev yapıyordu.

15 TEMMUZ SONRASI SKANDAL BİR AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ soruşturması kapsamında tutuklamalara ilişkin , "Darbe girişimi ve geri tepmesi, Türkiye'deki ulusal güvenlik aygıtının tamamını etkiledi. Bizim bazı muhataplarımız, ya tasfiye edildi ya da tutuklandılar" açıklaması yaparak FETÖ'cü komutanları koruyan bir tavır sergilemişti.



