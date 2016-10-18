ABD'nin kanlı maskesini düşüren soru!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'ın brifinginde gündem Musul operasyonuydu. ABD hükümetinin Musul operasyonunun Irak hükümeti tarafından yürütüldüğüne ilişkin açıklamalarını tekrarlaması üzerine Toner'a, "Peki orada bulunan Amerikan askerleri emirleri Irak hükümetinden mi alıyor?" şeklinde bir soru yöneltildi. Toner, "Biz orada sadece eğitim ve danışmanlık için bulunuyoruz." yanıtını verdi.

Bu yanıtın ardından bu kez de Toner'a, "Ne zamandan beri ABD, yabancı askerlerin Irak içerisinde bulunması için Irak hükümetinin rızası olması gerektiğini düşünüyor? Daha önce siz girip önceki lideri devirdiniz." ifadesi kullanıldı.

Bunun üzerine Toner, "Şu anda şartlar farklı. Bugün Irak'ta seçilmiş bir hükümet var." değerlendirmesinde bulundu.​