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ABD'nin kanlı maskesini düşüren soru!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü , 'ın kentini DAEŞ'ten kurtarmak için düzenlenen operasyona ilişkin "Ne zamandan beri ABD, yabancı askerlerin Irak içerisinde bulunması için Irak hükümetinin rızası olması gerektiğini düşünüyor? Daha önce siz girip önceki lideri devirdiniz" sorusu karşısında dansöz gibi kıvırdı.

ABDnin kanlı maskesini düşüren soru!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 'ın brifinginde gündem operasyonuydu. ABD hükümetinin Musul operasyonunun hükümeti tarafından yürütüldüğüne ilişkin açıklamalarını tekrarlaması üzerine Toner'a, "Peki orada bulunan Amerikan askerleri emirleri Irak hükümetinden mi alıyor?" şeklinde bir soru yöneltildi. Toner, "Biz orada sadece eğitim ve danışmanlık için bulunuyoruz." yanıtını verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nü 'terleten' Irak sorusu

Bu yanıtın ardından bu kez de Toner'a, "Ne zamandan beri ABD, yabancı askerlerin Irak içerisinde bulunması için Irak hükümetinin rızası olması gerektiğini düşünüyor? Daha önce siz girip önceki lideri devirdiniz." ifadesi kullanıldı.

Bunun üzerine Toner, "Şu anda şartlar farklı. Bugün Irak'ta seçilmiş bir hükümet var." değerlendirmesinde bulundu.​
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  • 18 Ekim 2016, Salı 20:41
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