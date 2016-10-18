ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nü 'terleten' Irak sorusu
18 Ekim 2016, Salı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Irak'ın Musul kentini DAEŞ'ten kurtarmak için düzenlenen operasyona ilişkin "Ne zamandan beri ABD, yabancı askerlerin Irak içerisinde bulunması için Irak hükümetinin rızası olması gerektiğini düşünüyor? Daha önce siz girip önceki lideri devirdiniz" sorusu karşısında zorlandı.
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