Fırında Karışık Sebze Tarifi

Malzemeler

1 adet patlıcan

1 adet kabak

2 adet domates

1 adet sarı dolmalık biber

1 adet kırmızı biber

4-5 diş sarmısak

5 çorba kaşığı sıvıyağ

4-5 dal taze kekik

Fırında Karışık Sebze Yapılışı

TÜM sebzeleri yıkayıp halkalar halinde kesin. Patlıcanları acılıklarının gitmesi için tuzlu suda 10 dakika bekletip sudan geçirin. Kurulayıp kenara alın. Bir fırın kabına sebzeleri karışık olarak yerleştirin. Üzerine sıvıyağ gezdirin. Kıyılmış sarmısak serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Kekik yaprakları ile süsleyerek servis yapın.