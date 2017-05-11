Soyalı Dolma Tarifi

Malzemeler

Birkaç adet minik kabak,

Birkaç adet minik dolmalık biber

Birkaç adet iri dolmalık biber

1/3 su bardağı soya kıyması

1 su bardağı sıcak su

1 adet soğan,

2 adet domates

Yarım çay bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı biber salçası

Yarım çorba kaşığı kuru fesleğen

4 dal maydanoz

4 adet taze soğan

Yarım çay bardağı sıvıyağ

1 çay kaşığı tarçın

1 adet et suyu tableti

Tuz,

karabiber

Soyalı Dolma Yapılışı

Soya kıymasını 1 bardak sıcak suyla ıslatın. 10 dakika bekletip süzgeçten geçirin. Soğanı küçük doğrayın. Domatesleri rendeleyin. Tüm iç malzemeyi (et suyu tableti hariç) karıştırın. Bu arada kabakların üzerinden kapak kesip, içlerini oyun. Biberlerin de üzerinden kapak çıkarıp, içini temizleyin. Hazırladığınız harcı sebzelere doldurun. Üzerine kapaklarını kapatın. Dolmaları tencereye yerleştirin. İçinde et suyu tableti eritilmiş 2/3 su bardağı sıcak suyu da üzerine dökün. Sebzeler iyice yumuşayana dek pişirin.