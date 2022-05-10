Ulaş Özdemir kaleme aldı: Şampiyonluk hikayesi 9

Abdullah Avcı öğrencileriyle birlikte sezona damga vurdu. Uğurcan Çakır bir numaraydı. Hamsik organizatör, Dorukhan 'evladiyelik' oyuncuydu. Gelecek ise Ahmetcan'dı.
SEZONUN BİR NUMARASI; ABDULLAH AVCI
Hangi birini yazalım hangi birini ön plana çıkartalım. Pırlanta gibiydiler. Uğurcan Çakır kalesine gelen 129 şutun 106'sına geçit vermemişti. Cornelius şu ana kadar 15 gol 3 asistle, Nwakaeme 11 gol 10 asistle, Djaniny 10 gol 3 asistle, Bakasetas 8 gol 4 asistle, Abdülkadir 7 gol 3 asistle, Visca 5 gol 4 asistle oynamış. Şu istatistiklerin güzelliğine bakar mısınız? Üç oyuncu çift haneli gol sayısına ulaşmıştı.
Bütün bunları başaran geminin dümenindeki Abdullah Avcı'ydı. 10 Kasım'da indi şehre. Dedik ya, yalnız bir adam olarak. Fenerbahçe'yi kendi sahasında mağlup ettiği günden bu yana lider. Yani 27 hafta. Trabzonspor ile Süper Kupa'yı aldı, şimdi şampiyonluk kupasını. İlk kupasını da ilk şampiyonluğunu da Trabzonspor'da yaşadı. Hedefi Türkiye Kupası ve yeniden Süper Kupa. Ülkemizde modern futbolun temsilcisi. Sahadaki duruşu, organizasyon becerisi ve rakiplerine duyduğu saygıyla takdiri hak ediyor. Trabzonspor'da oyunculara dokunuşu ve gelişimine sağladığı katkıyla ön plana çıktı. Elbette kendisini de geliştirdi.