Ulaş Özdemir kaleme aldı: Şampiyonluk hikayesi 9





MASALSI HİKAYE BİTECEK Mİ?

Anthony Nwakaeme... Onu anlatmaya kelimeler yetmez. 4 sezonda 150'ye yakın resmi maç, 40'ın üzerinde gol ve onlarca asist. O da bu sezon hikayenin en önemli parçası. Performansı çok iyiydi. En büyük etken de oyuncu çeşitliliği ve daha olgun oynamasıydı. Geçen sezonlarda hep ondan bir şey beklenirdi. Şimdi Djaniny, Visca, Bakasetas, Hamsik, Dorukhan ve Ömür var. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir futbolcu. En kötü olduğu maçta dahi bir anda sahneye çıkıyordu. Üretkenliğiyle göz doldurdu. Konya maçında dört kişinin arasından hayalet gibi geçerek Visca'ya asisti sadece ona mahsus bir özellikti. Sözleşme yapılacak mı, yoksa gidecek mi? Masalsı hikayenin sonu olacak, bekleyip göreceğiz.