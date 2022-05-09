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    Beşiktaş ile Fenerbahçe sezonun son derbisinde berabere kaldı...

    Müthiş bir mücadeleye sahne olan derbide Fenerbahçe 6'da Novak ile öne geçti. 9'da Beşiktaş'ın yıldızı Batshuayi penaltıyı direğe nişanladı. Kartal, 31'de Ghezzal (pen.) ile eşitliği yakaladı. Kanarya, 2.'lik için Konya ile farkı 5'e çıkardı... Avrupa hedefi olan Beşiktaş ise evinde 2 puan bıraktı.

    Kafa kafaya

    Sezonun son derbisinde kazanan çıkmadı... Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Henüz 4. dakikada Fenerbahçe'nin orta sahadaki yıldızı Miha Zajc'ın şutunu Cyle Larin çizgi üzerinden çıkardı. 6. dakikada kornerden gelen topu önünde bulan Novak takımını öne geçiren golü attı: 0-1. Golün santrasında Novak'ın eline çarpan top sonrası Kartal penaltı kazandı. Batshuayi penaltıyı direğe nişanladı. Dakikalar 29'u gösterdiğinde Novak'ın Kenan'a yaptığı faul sonrası hakem bir kez daha penaltı kararı verdi. Ghezzal penaltı golüyle eşitliği yakaladı: 1-1... Siyah-Beyazlılar derbinin ikinci yarısına tempolu başladı. 46. dakikada Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Larin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı. 50'de Larin'in kafası vuruşu Fenerbahçe kalecisi Altay'ın bakışları arasında direkten döndü. 81'de Can Bozdoğan'ın kafa vuruşunu Altay mükemmel çıkardı. Dev derbide kazanan çıkmadı. İsmail Kartal yönetiminde son 7 maçını kazanan F.Bahçe'nin serisi dün sona erdi... 1 maçı fazla olan Fenerbahçe, ikincilik yarışında Konyaspor ile olan puan farkını 5'e çıkardı. Avrupa hedefi olan Kara Kartal ise evinde 2 puan kaybetti. Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı da kazanırsa lig 5.'si Avrupa bileti alacak.



    BATSHUAYİ YİNE DİREĞE NİŞANLADI
    Kartal'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin F.Bahçe derbisinde kullandığı penaltı direkten geri geldi. Yıldız oyuncu, Trabzonspor derbisinde kullandığı penaltıda yine direği geçememişti. Kaçırdığı goller nedeniyle taraftarın eleştirdiği tecrübeli golcü oyundan çıktıktan sonra direkt soyunma odasına gitti... Batshuayi oyundan erken çıkarıldığı için Valerien Ismael'e tepki gösterdi. Taraftarlar oyundan çıkan Batshuayi'yi ıslıkladı.

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    Haberler Yazı Dizisi Beşiktaş ile Fenerbahçe sezonun son derbisinde berabere kaldı...
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