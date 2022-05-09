Beşiktaş ile Fenerbahçe sezonun son derbisinde berabere kaldı...

Sezonun son derbisinde kazanan çıkmadı... Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Henüz 4. dakikada Fenerbahçe'nin orta sahadaki yıldızı Miha Zajc'ın şutunu Cyle Larin çizgi üzerinden çıkardı. 6. dakikada kornerden gelen topu önünde bulan Novak takımını öne geçiren golü attı: 0-1. Golün santrasında Novak'ın eline çarpan top sonrası Kartal penaltı kazandı. Batshuayi penaltıyı direğe nişanladı. Dakikalar 29'u gösterdiğinde Novak'ın Kenan'a yaptığı faul sonrası hakem bir kez daha penaltı kararı verdi. Ghezzal penaltı golüyle eşitliği yakaladı: 1-1... Siyah-Beyazlılar derbinin ikinci yarısına tempolu başladı. 46. dakikada Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Larin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı. 50'de Larin'in kafası vuruşu Fenerbahçe kalecisi Altay'ın bakışları arasında direkten döndü. 81'de Can Bozdoğan'ın kafa vuruşunu Altay mükemmel çıkardı. Dev derbide kazanan çıkmadı. İsmail Kartal yönetiminde son 7 maçını kazanan F.Bahçe'nin serisi dün sona erdi... 1 maçı fazla olan Fenerbahçe, ikincilik yarışında Konyaspor ile olan puan farkını 5'e çıkardı. Avrupa hedefi olan Kara Kartal ise evinde 2 puan kaybetti. Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı da kazanırsa lig 5.'si Avrupa bileti alacak.