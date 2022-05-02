Ulaş Özdemir kaleme aldı: Şampiyon Trabzonspor'un hikayesi 1





"KORKUYA GEREK YOK" DEDİ

Her sezona büyük hayallerle başlayıp, hayallerini her defasında başka bahara ertelediler. Kazandığı da vardı tabi ki lakin sezonu 'kupasız' tamamladılar. Yıllar sonra Abdullah Avcı diye biri çıktı geldi. O da acıları en derinden yaşayanlardan biriydi. Nihayetinde 'kaybedişleri' tecrübe eden iki güç birleşti. Vuslat buydu aslında! Sonunda ne olacağını ikisi de biliyordu. "Korkuya gerek yok" dedi. "Korksaydım, dingin denizden dalgalı denize gelmezdim" cümlesi camiayı heyecanlandırdı. "Acabalar" olsa da, "Yapar mı?" sorusunun yanıtı cevapsız bırakılsa da, aldırmadı! Gemiyi limandan çıkarttı. Temel vardı, katlar çıkılmıştı. Tek eksik 'şampiyonluk katıydı.' Kazandıkça umut arttı. Korkular yerle yeksan oldu, inanca evrildi. Yolun sonunda inanılan şey, gerçeğe dönüştü. Gemi limana demirledi. Şampiyonluk Kupası artık Trabzonspor'undu!