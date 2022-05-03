Ulaş Özdemir kaleme aldı: Şampiyon Trabzonspor'un hikayesi 2

DALGALI DENİZİ DİNGİNLEŞTİRDİ

"Ben dingin denizi değil, Karadeniz'in dalgalı denizini seçtim" diyerek yola çıktı Abdullah Avcı... Dokuzuncu hafta Erzurumspor maçıyla deplasmandaydı. Oradan galibiyetle döndü. Sezon başı yapılan transfer mühendissizliğine rağmen mevcut kadroyla önce savunma sonra hücum organizasyonlarını daha doğru yapan bir takıma evriltti Trabzonspor'u. Devre arasında Bakasetas, Berat ve Yunus transferleriyle oyunu güçlendirdi. Avcı, en rahat sezonunu geçiriyordu çünkü takımı aldığı yer o kadar kötüydü ki, bu elini de rahatlatmıştı. Ancak taraftarlar sabırlı ve dengeli futbola alışık değildi. Sürekli pas yapan, sete dönen, coşkusu olmayan lakin sonuç alan oyun ilk etapta çok yadırganmıştı. Trabzonspor taraftarı sahada coşkulu bir oyun görmek istiyordu elbette! Avcı'nın, "Sabırlı olacağız. Ama kazanacağız" ifadeleri ve bunu sürekli tekrar etmesi, dalgalı denizin heyecanlı çocuklarını da dinginleştirdi. Bu rahatlıkla hem takıma yeni bir oyun yüklüyor hem de gelecek sezonun planlamasını yapıyordu. Evet Abdullah Avcı, bu sezonun planlamasına geçtiğimiz yılın Şubat ayında Beşiktaş'ı mağlup ettikten sonra başladı. Hem kendi ekibi hem de İzleme ve Değerlendirme Komitesi ile birlikte Türkiye'den ve Avrupa'da onlarca oyuncu belirlenmişti. Kimileri kulüp scoutları tarafından canlı izleniyor kimileri de sistem üzerinden takip ediliyordu. BU yoğunlukta Avcı, çalışma odasını da dekore edecekti. Öncelikle bir duvara Trabzonspor'un kurucu kulüpleri İdmanocağı, İdmangücü, Martıspor ve Karadenizgücü'nün kabartma logolarını yaptırdı. Başka bir duvara Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer ve kendisinin de yer aldığı kasketli fotoğraflar çerçevelenerek asıldı. Avcı bütün detaylarla tek tek ilgileniyordu. Odanın en güzel duvarı oturduğu masanın hemen arkasındaydı. O duvar Trabzonspor'un şampiyon kadrolarıyla donatıldı. 7 şampiyon kadro oradaydı. Ama boş bir çerçeve daha vardı.

O çerçeveyi geçen yıl Mart ayında asmıştı... Bu sene Mart ayında şampiyon olamayınca çok üzüldü.

EKİP arkadaşları neden boş olduğunu sordu. Avcı'nın cevabı karşısında herkes şaşkındı... "Seneye oraya şampiyon olduğumuz kadro gelecek!" Aylardan Mart'tı. Dışarısı da soğuktu ve hafif yağmur vardı. Birbirlerine baktılar. Orhan Ak, "Hocam içimizi ısıttın" diyerek odadan ayrıldı. Evet Abdullah Avcı, bu sezon şampiyonluğa inanmıştı. O inancını da geçen yılın Mart ayında ilk kez seslendirmişti. O yüzdendir ki bu sezon "Mart ayında şampiyon olamadığımız için üzgünüm" demişti. Çünkü Mart'ın hikayesi onun için çok değerliydi ve anlatacaktı. Belki de anlatırken gözleri dolacaktı...