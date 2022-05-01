Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Yüce Allah’a verdiğiniz söze sadık kalın





Amel defterinizi ramazanda iyiliklerle doldurdunuz. Oruç tuttunuz, namaz kıldınız, gülümsediniz, komşunuza ikramda bulundunuz, fitrenizi verdiniz, daha sevecen ve affedici oldunuz, sizi kıranı kırmadınız, kem gözle bakmadınız, özetle ramazan şuuruna uygun ibadetler yaptınız. Peki, bundan sonra ne yapacaksınız? Kendinize yeni dönemde önümüzdeki ramazana kadar bir yol haritası çizdiniz mi? Namazla, diğer ibadetlerle aranız nasıl olacak? İnşallah ramazan bitince amel defterinizi katlayıp da gelecek ramazana kadar ibadetlerinize ara vermezsiniz. Sizin için duam budur. Yarın ibadetlerinizi yapabilmenin bayramını kutlayacaksınız. Gülümseyeceksiniz. İnsanlarla selamlaşacaksınız. Fakiri hatırlayacaksınız. Baba ve annelerinizi ziyaret edip dualarını alacaksınız. Vefat etmişlerse belki mezarlarını ziyarete gidersiniz. Gitmelisiniz de. Çünkü onlar orada sizi bekleyecekler, hayattayken bekledikleri gibi. Çocuğunuzun elinden tutup sabahın erken saatlerinde camiye gideceksiniz. Orada hocanın güzel vaazını dinleyeceksiniz. Yolda gördüğünüz herkese selam vereceksiniz. Çünkü Peygamberimiz (SAV) 'Selamı yayın' buyuruyor. Tanıdığımıza zaten selam veriyoruz. Önemli olan tanımadığımıza selam vermektir. Onların gönlünü kazanmaktır. Şimdi yeni bir koşuşturma başlayacak. Dünyanın hengâmesine kapılacağız. Ama ne olursa olsun yüce Allah'a verdiğimiz söze sadık kalalım. "Seni Rabb kabul ettik. Sen bizim Rabbimizsin" sözüne ve ahdine sadık kalalım. Allah'ı sevin, Peygamber'i sevin, Kur'an'ı sevin. Tarihinizle gurur duyun. Bir bayrağımız olduğu için sevinin. Çocuklarınıza merhamet edin. Onları Peygamber'in sevdiği gibi sevin. Açık aramak ve ayak kaydırmak yerine bağışlayıcı ve koruyucu olun. Unutmayın sizi seven Allah'ın ve güzel varlıkların yanına gidebilmeniz için bu dünyada da o güzellikleri hak etmeniz gerekiyor. Bunları göz önüne aldığınızda hayat daha güzel olacaktır. İslam dini ile kucaklaşın; ramazan ayı dışında da... Rabbim ramazan boyunca yaptığınız bütün dualarınızı kabul etsin. Ramazan Bayramı'nızı tebrik ederim. Allah yâr ve yardımcımız olsun.