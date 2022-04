Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Yüce Allah zalime mühlet verir

HER GÜN SADAKA VERİN

Birine zulmediyorsak, bedduasını alıyorsak, göz yaşartıyor, kalp kırıyor, kul hakkını yiyor veya şiddet uyguluyorsak bilelim ki Allah bizim bütün yaptıklarımızı yazıp hükmünü veriyor. Bütün bunları gören yüce Allah, en hazırlıksız olduğumuz ve belki kendimizi en güçlü hissettiğimiz bir anda yakamızdan tutup dönülmeyecek bir azaba savuracaktır. Rabbim muhafaza etsin. Şu sözü hiç unutmayalım "Allah ihmal etmez ama mühlet verir." Yani cezasız bırakmaz fakat cezayı hemen vermez, erteler. Ama mutlaka cezayı verir. Bir gün Allah'ın elçisi, "Herkes her Allah'ın günü kendisine sadaka vermelidir" buyurdu. Bunun üzerine Ebu Zer (RA), "Ya Resulullah, benim malım yok ki, nerden bulup da sadaka vereyim?" deyince Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Tekbir getirmek sadakadır. Suphanallah demek sadakadır. Elhamdülillah demek sadakadır. La ilahe illallah demek sadakadır. Estağfurullah demek sadakadır. İyiliği tavsiye etmek sadakadır. Kötülükten sakınmak sadakadır. Yol üzerinde, kemiği, taşı kaldırıp atman sadakadır. Gözü görmeyene yol göstermen sadakadır. Sağıra, dilsize, seni anlayana kadar anlatmaya çalışman sadakadır. Arayıp sorduğu bir şeyi nerede bulacağını bildiğin kimseye yardımcı olmak sadakadır. Zor durumda kalıp da yardım isteyenin bir an önce yardımına koşman sadakadır. Güçsüz, kuvvetsiz birine arka çıkman sadakadır. Eşinle cinsel yakınlığın sadakadır. İşte bütün bunlar kendine yardım edeceğin konulardır. Malın olmasa da sen sadaka vermeye devam et." (Ahmed, Müsned, 168-169)