Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Yüce Allah zalime mühlet verir





Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyurdu: "Yüce Allah zalime mühlet verir. (Cezasını hemen vermez, bir müddet için erteler.) Ama gazabını indirmeye hükmettiğinde o kişiyi hiç kimse kurtaramaz." (Buhari, Müslim, İbn Mace).

Bu hadis gerçekten de insanı derinden etkileyen bir tonda ifade edilmiştir. Bu hadiste zulmeden kişiye ciddi tehdit vardır. Ve zalimin zulmüne devam etmesine rağmen herhangi manevi bir ceza ve karşılık görmemesinin esasen onun için büyük bir musibet olduğunu göstermektedir. Çünkü zalim ufak bir uyarı alsa kendine gelecektir. Ama hiçbir uyarı almayan ve yoluna bütün hızıyla devam eden zalim, Allah'ın gazabından her an çekinmelidir. Zalim bazen bu karşılığı dünyada, bazen ahirette görür. Bu hadis ahiretteki azaba da işaret etse bile dünyadaki cezayı kastettiği daha net anlaşılabiliyor. Çünkü gazap daha çok dünyevi, azap ise uhrevi cezayı anlatır. Bu iki kelimeden biri, diğerinin yerine de kullanılmıştır.