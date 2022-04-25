Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Anneniz cennetin kapısıdır

Anne ve babalar affa vesiledir. Cennete girebilme sebebidir. Kim ömrünün uzamasını istiyorsa anne ve babasına iyilik etsin. Kim de rızkının artmasını istiyorsa anne ve babasına iyilik etsin.



"Biz insana ana babasına iyilik yapmasını emrettik. Şayet onlar seni, hakkında bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa bu takdirde onlara itaat etme" (Ankebut, 8). Bu ayet sahabeden Hz Sa'd bin Ebi Vakkas (ra) hakkında indi. Hz Sa'd ın annesi putperestti. Annesi oğlunu islam'dan döndürmek için çok ısrar etti. Hz. Sa'd dinlemeyince açlık grevine başladı. İki gün boyunca yemek yemedi, su içmedi. Müthiş rahatsızlandı. Gayesi, Hz Sa'd ı zorlamaktı. Ama Sa'd (ra) hiç geri adım atmadı. Kadın Hz Sa'd ın dönmeyeceğini anlayınca da boykotu bıraktı. İşte bu ayet bu nedenle indi. Yüce Allah; bu haldeki anneler için iyilikle muamele etmeyi emrediyor. İyilik edecek ama dine aykırı emirlerini dinlemeyeceksin. Bu bile kendi başına anneye verilen değeri anlatmaya kafi olur.



Bedduası; Elbette haksız hiçbir beddua tutmaz. Ama haklı mağdur olan bir annenin bedduasına engel hiç bir şeyde olmaz. Onların bedduasını değil, duasını almak lazım.



Burnu sürünsün; Hz Peygamber (sav) mescidde minbere çıktığında üç kez üst üste amin dedi. Daha sonrada şöyle açıkladı; "Ben minberdeyken Cebrail geldi ve ramazan ayı gelmesine rağmen içki gibi günahları işlemeye devam eden adamın burnu sürünsün dedi, bende âmin dedim. Anne veya babasından biri veya ikisi yanında ihtiyarlamasına rağmen onların duasını alamayan ve cennete giremeyen adamın burnu sürünsün dedi, âmin dedim." Anne ve babalar affa vesiledir. Cennete girebilme sebebidir. Bilenler ve hakkını verenler için.



Sırtında Annesini Taşıyan; Hz Aişe (ra) Kâbe'nin avlusunda sırtında annesini taşıyan birini görür. Adam büyük bir heyecanla annesini taşıyor ve tavaf ettiriyor. Manzarayı gören Hz Aişe (ra) Peygamberimize "bu adam bu haliyle bu kadının hakkını ödemiş midir" diye soruyor. Hz Peygamber (sav) hayır diyor. "Kendisini doğuran kadının bir sancısının hakkını bile ödememiştir" buyuruyor. Anne hakkı o kadar fazladır.



En Sevimli İbadet; Sahabeden biri sordu; " Ey Allah'ın elçisi Allah Katında en makbul ibadet nedir ?" Efendimiz cevap verdiler; "Vaktinde kılınan beş vakit namaz ve baba ile anneye iyilik".



Rızkın Artmasına Sebeptir; Evet, Efendimiz aynen böyle buyuruyor. Kim ömrünün uzamasını (bereketlenmesini veya ilahi takdir esnasında fazlalaşması yönünde hüküm verilmesini) istiyorsa anne ve babasına iyilik etsin. Kim de rızkının artmasını istiyorsa baba ve annesine iyilik etsin.



Keşke Annem Sağ Olsaydı; Hz Peygamber (sav) bir ara içinde hissettiği bir özlemi sahabesiyle şöyle paylaşmıştı. "Keşke anne ve babam veya ikisinden biri sağ olsaydı, ben de namaz kılıyor olsaydım. Anne ve babam o anda bana seslenselerdi ve 'Muhammed ! Mehammed!' deselerdi. Ben de onlara beklemeksizin namaz içindeyken efendim, efendim deseydim" Aslında bu hadis bile Hz Peygamberin baba ve anneye karşı duyduğu büyük özlem ve sevgiyi göstermeye yeterlidir.



Annemin Hamalıyım; Öyle diyor Kâbe avlusunda annesini sırtında taşıyan adam. Bu manzarayı gören halife Ömer seyrediyor. Adam annesiyle koşar adım tavaf yaparken sürekli böyle diyor. "Ben annemin hamalıyım". Hz Ömer sessizce şöyle mırıldandı; " keşke benim de annem olsaydı da onu sırtımda gezdirip ben annemin hamalıyım deseydim".