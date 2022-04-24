Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Hangi tarafa yakınsın

HZ. Peygamberimiz (SAV) şöyle anlattılar:
Vaktiyle eski milletlerde 99 kişiyi öldürmüş bir adam vardı. Bu zat yeryüzünde en büyük âlimin kim olduğunu soruşturdu. Ona bir rahibi gösterdiler. "Bu adam en bilgin din adamıdır" dediler.
Bu adam rahibe giderek, "99 adam öldürdüm. Tövbe etsem kabul olur mu?" diye sordu. Rahip, "Hayır, kabul olmaz" deyince adam rahibi de öldürdü. Böylece öldürdüğü adamların sayısını 100'e tamamladı.
Sonra yine gezerek en büyük âlimin kim olduğunu soruşturdu.
Ona bir âlimi tavsiye ettiler. Onun yanına giderek, "100 kişiyi öldürdüm. Tövbem kabul olur mu?" dedi. Âlim: "Elbette kabul olur. İnsanla tövbesi arasına kim girebilir ki! Sen falan yere git. Oradakilerle birlikte Allah'a ibadet et. Allah seni affeder." Adam denilen yere gitmek üzere yola çıktı. Yarı yola varınca ömrü sona erdi ve vefat etti.