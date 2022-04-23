Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Keşke demeniz fayda sağlamayacak





İBADET EDEBİLMEK ZENGİNLİKTİR

Beşir Mürri anlatıyor: Rüyamda Ata el-Sülemi'yi gördüm. Ölümünden sonra. Dedim ki: 'Ata sen ölmüş değil miydin?' 'Evet, ben ölülerdenim' dedi. Dedim ki: 'Ölümden sonra ne oldu?' Dedi ki: 'Vallahi birçok güzellik gördüm. Mağfiret eden bir Rabb'e kavuştum.' Dedim ki: 'Dünyadayken daimi bir hüzün ve tefekkür halindeydin.' Dedi ki: 'Şimdi daimi bir sevinç halindeyim.' Cerir diyor ki: Rüyamda Ameş'i gördüm. Dedim ki: 'Haliniz nasıldır?' Dedi ki: 'Bağışlanma, bağışlanma. Rabbim bizi affetmeseydi helak olacaktık.' Abdullah Şahim rüyada görüldü. Soruldu ona: 'Ölümden sonra sana en çok yarayan amelin hangisiydi?' Abdullah rüyada avucunu yere doğru indirdi, kaldırdı ve yine indirdi. Sonra şöyle dedi: 'Tevazu, tevazu. Bundan daha iyisini görmedim.' Salih insanlardan biri ölümünden sonra rüyada görüldü. Onu rüyada gören sordu: 'Kabirde sana en çok yarayan neydi?' 'Kuran okumak' cevabını verdi. Tekrar sordu: 'Kuran'ın hangi ayeti daha çok fayda sağladı. 'Ayet-el Kürsi' dedi. Rüyada gören sonra şunu sordu: 'Bize bir tavsiyen var mı?' O şöyle dedi: 'Keşke sizin yerinizde olsaydık da bol bol ibadet yapsaydık. Siz ibadet yapabilecek haldesiniz ama kıymetini bilmiyorsunuz. Biz kıymetini biliyoruz ama ibadet edebilecek şansı kaçırdık. İbadet yapmamıza müsaade yok.'

Mehdi anlatıyor: Meşhur mutasavvıf Malik bin Dinar vefat ettiği gece bir rüya gördüm. Rüyada şöyle sesleniyordu: 'Duyunuz! Malik bin Dinar artık cennet sakinlerindendir.'

İbni Abbas anlatıyor: Bir gece rüyamda Hz. Peygamber'i (SAV) gördüm, mübarek saçında ve yüzünde toprak vardı. Rengi solgundu. Elinde bir kavanoz, içinde de kan vardı. Rüyada sordum: 'Ey Allah'ın elçisi, bu kan nedir?' O üzgün bir şekilde cevap verdi: 'Hüseyin'in (torunumun) ve arkadaşlarının kanıdır.' Uyandım. Sonra öğrendim, meğer o gün Hz. Hüseyin ve aile fertleri Kerbela'da şehit edilmişler. Meşhur mutasavvıf, metafizik âleminin büyük ustalarından Bişr, ölümünden sonra rüyada görüldü. Rüyayı gören Ebu Nasr sordu: 'Allah sana nasıl muamele etti?' Bişr dedi ki: 'Bana o kadar lütfetti ki utandım. Hatta cenazeme katılanları bile affetti.' Temimi ölümünden sonra rüyada görüldü. Dediler ki: 'Allah sana nasıl davrandı?' Dedi ki: 'Beni affetti. Sadece Allah'a olan sevgim beni kurtardı.' Bir başkası da şöyle diyordu: 'Bütün amellerim yüzüme çalındı. İçlerinde riya, gösteriş varmış. Sadece gece yarıları, herkes uyurken yaptığım secdeler beni kurtardı.'

Muhammed bin Münkedir diyor ki: Rüyamda Peygamberimizi (SAV) gördüm. Medineli iki insan hakkında ağır konuşuyordu. 'Allah onlara gazapla baktı, rahmet etmedi' dedi. Dedim ki: 'Ey Allah'ın Resulü! Onların günahı neydi?' Buyurdu: 'Onlar insanların etlerini yiyorlardı, yani gıybet ediyorlardı.' Burada büyüklerin halinden sadece bir demet sundum. Ama şunu çok iyi biliyorum ki, ahirete yolcu ettiğimiz tanıdıklarımız bugün konuşabilseler, o âlem hakkında bizlere fısıldayabilseler yukarıda aktardığım rüyalardan farklı şeyler söylemeyeceklerdir.