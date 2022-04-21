Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: ‘Kim olursa olsun zulmetmeyin’

Evlenirken kadına verilen bir para sözü var. Bu nedir?

Erkeğin evlenirken eşine verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para veya başka bir mala "mehir" denir. Erkeğin mehri vermek zorunda olduğu ve geri alamayacağı Kuran'la sabittir (Bakara 237; Nisa 4, 20, 24, 25; Maide 5). Mehir konuşulmamış olsa bile, kadının hakkı olarak erkeğe borç yükletilir. Mehrin başlık parasıyla ilgisi yoktur. Başlık parası yanlış bir uygulamadır.

Kaza namazlarım var. Nafile namazları ve sünnetleri kılmasam olur mu?

Kazaya kalmış namazların kazasıyla meşgul olmak, nafile namaz kılmaktan daha önemlidir. Ancak vakit namazlarıyla birlikte kılınan düzenli nafileler bunun dışındadır. Bu nedenle bu tür sünnetleri terk etmeyiniz.