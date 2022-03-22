Uzmanlardan sağlıklı bir kalp için günde 2 öğün beslenme önerisi

Hipertansiyon, kolesterol, trigliserit (yağ) düzeyleri, sigara, diyabet ve hareketsizlik... Tüm bunlar, kalp ve damar sağlığını tehdit ediyor. Ülkemizde yetişkin nüfusun büyük bir kısmı kalp hastalıklarıyla mücadele ediyor. Halbuki bu hastalıklara yakalanma riski sağlıklı beslenme ve basit yaşam tarzı değişikliğiyle azalabiliyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Civelek, kalp hastalıklarından korunmanın şifrelerini TAKVİM'e açıklıyor.

2 ÖĞÜN YETERLİ

Günümüzde kalp ve damar hastalıklarının bu kadar yaygın olmasının sebebi işlenmiş rafine gıdaların günlük beslenmede önemli bir yer tutmasından kaynaklanıyor. Buna bir de hareketsizlik eklendiğinde tablo daha da kötüye gidiyor... Peki, kalp sağlığı için ne yapmak gerekiyor? Öncelikle sağlıksız karbonhidrat olarak adlandırılan rafine, işlenmiş ve paketlenmiş ürünleri hayatımızdan çıkartmak gerekiyor. Günde 2 kez beslenilmesi, sağlıksız doymuş yağlar yerine, zeytinyağı gibi sağlıklı yağları günlük menümüze katmalı, haftada en az 2 kez somon, sardalye, uskumru gibi yağlı balıkları tüketilmesi öneriliyor.

HEPSİ ŞİFA DOLU

Bazı besinler, kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Araştırmalar özellikle Akdeniz tarzı beslenmenin önemine değiniyor. Mevsiminde ıspanak, lahana, pırasa, roka, marul, brokoli, karnabahar gibi sebzeler, zeytinyağı, avokado gibi sağlıklı yağlar, aşırıya kaçmadan yenen ceviz, fındık, badem gibi kuruyemişler, kakao oranı yüksek çikolata, deniz ürünlerinin bolca yer aldığı protein kaynakları ve meyve şekeri düşük, lif oranı yüksek meyveler (yaban mersini, ahududu, böğürtlen, çilek) kalp dostu besinler olarak biliniyor.

ŞEKER ÇOK TEHLİKELİ

Diyabet, kalp ve damar sağlığı açısından en tehlikeli hastalıklar arasında yer alıyor. Kalp damarlarında daralma gelişen hastaların neredeyse tamamında şeker hastalığı görülüyor.

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