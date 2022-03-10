Anne olma şansını azaltır! Menopozu erkenden yakalayın

İlerleyen yaş, vücutta bir takım değişimlere yol açıyor. Bunun başında menopoz geliyor. Genellikle 47 yaş sonrası kadınlarda ortaya çıkan adet görememe durumuna, 'menopoz' deniyor. Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor.

AŞKI DA ETKİLER

Menopoz döneminde, kadınların yumurta sayıları tükeniyor. Buna bağlı olarak adet dönemi sona ediyor. Kadınlık hormonu olan östrojen hormonu da üretilemiyor. Buna bağlı olarak kadınlarda cinsel isteksizlik görülüyor. Bu dönemde lokal östrojen kremlerle ya da testosteron veya östrojen takviyesiyle isteksizlikler azaltılabiliyor.

Bazı kadınlarda menopoz daha erken yaşlarda ortaya çıkabiliyor. Her 100 kadından birinde görülen bu durum, genellikle 40'lı yaşlarda başlıyor. Erken menopozun görülmesinde genetik faktörler etkili oluyor. Erken menopoz, yumurtalık rezerv durumuna bakılarak tespit ediliyor. AMH hormonu ve ultrason muayenesi ile yumurta rezervlerine bakılıyor. Erken menopoz süreci yaşayan kadınlar, genellikle 'Anne olabilecek miyim?' endişesi yaşıyor. Normal yolla gebelik için her kadında olması gereken yumurta sayısının olmaması durumunda tedavi planlanıyor. İlaç ve gıda takviyeleri uygulanıyor.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Erken menopoz tanısı konulan ve yumurtası olmayan kadınlara, PRP tedavisi uygulanır. Özel bir cihazla kadının kanından alınan büyüme hormonu yumurtalıklara enjekte edilir. Bu işlemle daha önce yumurta görülmeyen birçok kadında, yumurta elde edilebilir.

KADIN SAĞLIĞININ ŞİFRELERİ

PROF. DR. GÖKALP ÖNER

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