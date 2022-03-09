Polikistik Over Sendromu genetik faktörlerle geliyor! Korunmak için kilo vermek şart

Hormonal bozuklukların yol açtığı Polikistik Over Sendromu (PKOS), dünya üzerinde 10 kadından birinde, ülkemizde ise her 5 kadından birinde görülüyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, hastalıkla ilgili TAKVİM'e önemli bilgiler veriyor:
YUMURTALAR OLGUNLAŞMIYOR
Normal şartlarda bir kadında 8-12 yumurta varsa PKOS olan kadınlarımızda bu sayı ciddi rakamlara dayanır. PKOS, bu yumurtaların olgunlaşamaması ve çatlayamaması durumudur. Bizlere sıklıkla adet düzensizliği, tüylenme şikâyeti ve hızlı kilo alma gibi şikayetleri ile başvuran üreme çağındaki tüm kadınlarda yaptığımız ultrasonda polikistik over görünümü veya hormonlarla birlikte özellikle yumurtalık rezervi 4'den yüksek olduğunda fark edilir. Ayrıca guatr veya süt hormonu yüksekliği gibi ek hastalıkları da mutlaka ekarte etmek gerekir keza bu hastalıklarda PKOS'la karıştırılabilir. Çocuk istemi için gelen çiftlerimizin %80'i de yaptığımız tedavilerimize olumlu yanıt verir. Fakat bu grubun bir de %20'lik bir kısmı vardır ki yapmış olduğumuz tedavimize yanıt verememektedir.
KALİTE 5 KAT ARTABİLİR
Kilo almamak, guatr ve süt hormonuna baktırmak, mümkünse vücut kitle indeksine uygun olarak kilosunun yüzde 10'unu vermek oldukça faydalıdır. Kilo verimi ile bizler yumurta kalitesinin 5 kat daha arttığını çoğunlukla gözlemleriz. Çünkü yumurta kalitesini artırmak çok önemli. Akdeniz usulü beslenmeyi tavsiye ederiz. Daha sonra folik asit ve D vitamini takviyeleri öneririz.