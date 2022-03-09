Polikistik Over Sendromu genetik faktörlerle geliyor! Korunmak için kilo vermek şart





YUMURTALAR OLGUNLAŞMIYOR

Normal şartlarda bir kadında 8-12 yumurta varsa PKOS olan kadınlarımızda bu sayı ciddi rakamlara dayanır. PKOS, bu yumurtaların olgunlaşamaması ve çatlayamaması durumudur. Bizlere sıklıkla adet düzensizliği, tüylenme şikâyeti ve hızlı kilo alma gibi şikayetleri ile başvuran üreme çağındaki tüm kadınlarda yaptığımız ultrasonda polikistik over görünümü veya hormonlarla birlikte özellikle yumurtalık rezervi 4'den yüksek olduğunda fark edilir. Ayrıca guatr veya süt hormonu yüksekliği gibi ek hastalıkları da mutlaka ekarte etmek gerekir keza bu hastalıklarda PKOS'la karıştırılabilir. Çocuk istemi için gelen çiftlerimizin %80'i de yaptığımız tedavilerimize olumlu yanıt verir. Fakat bu grubun bir de %20'lik bir kısmı vardır ki yapmış olduğumuz tedavimize yanıt verememektedir.