Böbrek taşı hayatı kabusa çeviriyor! Tedavi edilmezse böbrek yetmezliğine kadar gidiyor





RİSK 2-3 KAT FAZLA

Böbrek taşı, erkeklerde kadınlara kıyasla 2-3 kat daha fazla görülüyor. Bu durum, genetik faktörlerin yanı sıra erkeklerin yetersiz su tüketiminden de kaynaklanabiliyor. Böbrek taşına sebep olan faktörlerin başında, yanlış diyet, fazla kilo, genetik faktörler ve kullanılan bazı ilaçlar geliyor. Bu hastalığın mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Ansızın gelen ve hayat kalitesini düşüren taşlar tedavi edilmediğinde böbreklerde fonksiyon kaybına ve hatta böbrek yetmezliğine bile neden olabilir. Bunun yanında, idrar yolu enfeksiyonu da böbrek taşı varlığında sıkça tekrarlayabiliyor.