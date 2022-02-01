Böbrek taşı hayatı kabusa çeviriyor! Tedavi edilmezse böbrek yetmezliğine kadar gidiyor

Toplumda görülme sıklığı sıkça artan böbrek taşı hastalığı, neden olduğu dayanılmaz ağrıyla biliniyor. Böbrek taşı, idrarda artan minerallerin kristalize olması ve kümeleşmesi sonucu birbirine yapışmasıyla oluşuyor. Taş böbrekte olabileceği gibi hareket ettikten sonra üreter dediğimiz idrar kanalında veya mesane yani idrar torbasında da görülebiliyor. Peki, bu hastalıktan korunmak için neler yapmak gerekiyor? Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Cevdet Kaya, bilinmesi gerekenleri TAKVİM için açıklıyor...
BULANTI, KANAMA...
Böbrek taşı, daha çok hafif künt ya da şiddetli bıçak saplanır gibi bir ağrıyla belirti veriyor. Ağrı, böbreklerin bulunduğu yan taraflarda veya kasık bölgesinde görülüyor. Taş düşürme ağrısı ise şiddet bakımından sıklıkla doğum sancısına benzetiliyor. Yine ağrının yanı sıra, idrarda kanama, bulantı, kusma ve idrarda yanma gibi şikayetler de ortaya çıkabiliyor.
RİSK 2-3 KAT FAZLA
Böbrek taşı, erkeklerde kadınlara kıyasla 2-3 kat daha fazla görülüyor. Bu durum, genetik faktörlerin yanı sıra erkeklerin yetersiz su tüketiminden de kaynaklanabiliyor. Böbrek taşına sebep olan faktörlerin başında, yanlış diyet, fazla kilo, genetik faktörler ve kullanılan bazı ilaçlar geliyor. Bu hastalığın mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Ansızın gelen ve hayat kalitesini düşüren taşlar tedavi edilmediğinde böbreklerde fonksiyon kaybına ve hatta böbrek yetmezliğine bile neden olabilir. Bunun yanında, idrar yolu enfeksiyonu da böbrek taşı varlığında sıkça tekrarlayabiliyor.