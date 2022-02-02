Prostatın yaşı 50! Genetik faktörlerin etkili olduğu bu hastalık gündelik hayata zarar veriyor

Prostat, adıyla bile korkutmaya yetiyor! Erkeklerde mesane yani idrar kesesinin çıkışında bulunan prostat bezinin büyüklüğü yaşla birlikte değişiyor. Meni sıvısının büyük ısmını oluşturan bu organda meydana gelen hastalığın mutlaka takip ve tedavi edilmesi gerekiyor. Prostat hastalıkları, iyi huylu prostat büyümesi, prostat kanseri ve prostat iltihabı olarak sıralanıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Cevdet Kaya, bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor.
İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİ: 50 yaşından sonra oluşmaya başlıyor. 60-70 yaş aralığında ve 70 yaşından sonra daha sık görülüyor. Prostat kanserinden farklı bir durum olarak ailesel ya da kalıtsal nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Yaş ilerledikçe erkeklerde prostat bezi büyüyor ve idrar yapmayı olumsuz etkiliyor. Bu durum genellikle idrar yapmakta zorlanma, kesik kesik idrar yapma, idrarda yanma, sık idrara çıkma, cinsel problemler ve sertleşme bozukluğuna yol açıyor. Tedavisinde genellikle idrar kanalını açan ilaçlar, prostatı küçülten ilaçlar ve prostatın kapatan kısmına yönelik olarak kanalı temizleyip açmak için yapılan açık ve kapalı yöntemli ameliyatlar tercih ediliyor.
PROSTAT KANSERİ: Ailesinde prostat kanseri olan erkeklerde daha yüksek oranda görülüyor. Ailesel ve genetik faktörler kanserin gelişiminde rol oynuyor. Prostat kanseri de tıpkı prostat büyümesi gibi idrar sıkıntılarına yol açıyor. Aynı zamanda aşk hayatına zarar veriyor. Ancak araştırmalar, kimi zaman prostat kanserinin sinsi ilerlediğini ve belirti vermediğini gösteriyor. Bu nedenle 40 yaşından sonra tüm erkeklerin senede bir kez Üroloji Uzmanı'na görünmeleri ve prostat kontrollerini yaptırmaları öneriliyor. Tedavide öncelikle hastanın yaşı ve kanserin evresine bakılıyor. Ameliyatın yanı sıra radyoterapi, hormon tedavisi ve kemoterapi de diğer tedavi alternatiflerini oluşturuyor. Bunların yanında, cinsel problemlere yol açmayan minimal invaziv modern tedavi yöntemleri ile hastaları prostat kanserinden kurtarıyor.