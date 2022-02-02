Prostatın yaşı 50! Genetik faktörlerin etkili olduğu bu hastalık gündelik hayata zarar veriyor





PROSTAT KANSERİ: Ailesinde prostat kanseri olan erkeklerde daha yüksek oranda görülüyor. Ailesel ve genetik faktörler kanserin gelişiminde rol oynuyor. Prostat kanseri de tıpkı prostat büyümesi gibi idrar sıkıntılarına yol açıyor. Aynı zamanda aşk hayatına zarar veriyor. Ancak araştırmalar, kimi zaman prostat kanserinin sinsi ilerlediğini ve belirti vermediğini gösteriyor. Bu nedenle 40 yaşından sonra tüm erkeklerin senede bir kez Üroloji Uzmanı'na görünmeleri ve prostat kontrollerini yaptırmaları öneriliyor. Tedavide öncelikle hastanın yaşı ve kanserin evresine bakılıyor. Ameliyatın yanı sıra radyoterapi, hormon tedavisi ve kemoterapi de diğer tedavi alternatiflerini oluşturuyor. Bunların yanında, cinsel problemlere yol açmayan minimal invaziv modern tedavi yöntemleri ile hastaları prostat kanserinden kurtarıyor.