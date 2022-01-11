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    Polikistik Over Sendromu habersiz geliyor! Uzmanla uyarıyor "PKOS düşük hatta erken doğum riskini artırır "

    Polikistik Over Sendromu, sinsi ilerliyor! Kilolu hastalarda insülin direncine yol açıyor. Uzmanlar uyarıyor: PKOS düşük hatta erken doğum riskini artırır. Düzenli kontrol şart.

    Yumurtalık kıstı göbekte gizli

    Yumurtalıklarda küçük ve iyi huylu çok sayıda kistin oluşması Polikistik over sendromu (PKOS) deniyor. Yumurtalıkların çalışma düzenini etkileyen bu hastalık kadınların kabusu oluyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Murat Yassa, ülkemizde hemen her 10 kadından birinde bu hastalığın görüldüğünü söylüyor. Genellikle belirti vermeyen ve sinsi ileryen PKOS hakkında TAKVİM okuyucularına özel bilgiler veriyor.



    SAÇLARI DA DÖKER
    PKOS kendisini adet düzeninde bozulma, sıklıkla adet döngülerinin arasının açılması, daha geç ve az miktarda olması ile kendini gösteriypr. Hirşutizm denilen aşırı ve erkeksi tipte kıllanma (yüz, göğüs, sırt ve kalça), artan sivilceler, yağlı cilt ve akne eşlik ediyor. Bazen saçlarda incelme ve erkeksi tipte saç kaybı da oluyor.



    ŞEKERİ DE YÜKSELTİR
    Kilo alımının arttığı kadınlarda glukoz toleransı, insülin bozuklukları, Tip-2 diyabet hastalığı, uyku apnesi, metabolik sendrom, yüksek kolesterol hastalıkları, hipertansiyon ve çeşitli kalp-damar hastalıkları riski artıyor. Hangi kadınların ve neden PKOS olduğu kesin olarak bilinmiyor. Ancak genetik faktörler bu hastalığın görülmesinde etkili oluyor. PKOS ayrıca kadınlarda diyabet hormonunun bozulmasına da neden oluyor. Hastalarda insüline karşı vücut direnç geliştiriyor ve bu sorunu aşmak adına vücut daha fazla insülin üretiyor. Kilolu kadınlarda insülin üretimi daha da fazla seviyede artıyor.



        ERKEN DOĞUM RİSKİ VAR
        PKOS'LU kadınların gebelik süresinde de dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bu hastalık kadınlarda gestasyonel diyabet (gebelik şekeri) riskini artırıyor. Bu gebelerde mutlaka şeker yükleme testi yapılması gerekiyor. Aynı zamanda erken doğum riski de artıyor.



        ANNELİĞE DE ENGEL
        Çoğu PKOS'lu kadında kısırlık görülmüyor. Ancak bazı PKOS'lu kadınlarda gebe kalamama problemleri olabiliyor. Birçok kadın gebe kalmaya çalışırken PKOS'lu olduğunu öğreniyor. Kist olan kadınlarda sıklıkla yumurtlama (ovulasyon) problemleri olabiliyor, bu durumda da adet döngüleri bozuluyor. Hamile kalamama, genellikle kilolu ve obez kadınlarda daha sık görülüyor.

        Kadın Hastalıklarının Şifreleri / Op. Dr. Murat Yassa
        Yarın: Nasıl korunmalı?

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        Haberler Yazı Dizisi Polikistik Over Sendromu habersiz geliyor! Uzmanla uyarıyor "PKOS düşük hatta erken doğum riskini artırır "
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