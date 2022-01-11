Polikistik Over Sendromu habersiz geliyor! Uzmanla uyarıyor "PKOS düşük hatta erken doğum riskini artırır "

Yumurtalıklarda küçük ve iyi huylu çok sayıda kistin oluşması Polikistik over sendromu (PKOS) deniyor. Yumurtalıkların çalışma düzenini etkileyen bu hastalık kadınların kabusu oluyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Murat Yassa, ülkemizde hemen her 10 kadından birinde bu hastalığın görüldüğünü söylüyor. Genellikle belirti vermeyen ve sinsi ileryen PKOS hakkında TAKVİM okuyucularına özel bilgiler veriyor.
SAÇLARI DA DÖKER
PKOS kendisini adet düzeninde bozulma, sıklıkla adet döngülerinin arasının açılması, daha geç ve az miktarda olması ile kendini gösteriypr. Hirşutizm denilen aşırı ve erkeksi tipte kıllanma (yüz, göğüs, sırt ve kalça), artan sivilceler, yağlı cilt ve akne eşlik ediyor. Bazen saçlarda incelme ve erkeksi tipte saç kaybı da oluyor.
ŞEKERİ DE YÜKSELTİR
Kilo alımının arttığı kadınlarda glukoz toleransı, insülin bozuklukları, Tip-2 diyabet hastalığı, uyku apnesi, metabolik sendrom, yüksek kolesterol hastalıkları, hipertansiyon ve çeşitli kalp-damar hastalıkları riski artıyor. Hangi kadınların ve neden PKOS olduğu kesin olarak bilinmiyor. Ancak genetik faktörler bu hastalığın görülmesinde etkili oluyor. PKOS ayrıca kadınlarda diyabet hormonunun bozulmasına da neden oluyor. Hastalarda insüline karşı vücut direnç geliştiriyor ve bu sorunu aşmak adına vücut daha fazla insülin üretiyor. Kilolu kadınlarda insülin üretimi daha da fazla seviyede artıyor.