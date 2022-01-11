Polikistik Over Sendromu habersiz geliyor! Uzmanla uyarıyor "PKOS düşük hatta erken doğum riskini artırır "





ŞEKERİ DE YÜKSELTİR

Kilo alımının arttığı kadınlarda glukoz toleransı, insülin bozuklukları, Tip-2 diyabet hastalığı, uyku apnesi, metabolik sendrom, yüksek kolesterol hastalıkları, hipertansiyon ve çeşitli kalp-damar hastalıkları riski artıyor. Hangi kadınların ve neden PKOS olduğu kesin olarak bilinmiyor. Ancak genetik faktörler bu hastalığın görülmesinde etkili oluyor. PKOS ayrıca kadınlarda diyabet hormonunun bozulmasına da neden oluyor. Hastalarda insüline karşı vücut direnç geliştiriyor ve bu sorunu aşmak adına vücut daha fazla insülin üretiyor. Kilolu kadınlarda insülin üretimi daha da fazla seviyede artıyor.