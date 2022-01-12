Polikistik Over Sendromu kabusunuz olmasın! Sebep olduğu rahatsızlıklar tedavi edilebilir...





RAHİM KANSERİ RİSKİ ARTABİLİR

Adet düzensizliği olan kadınlarda adet döngüleri çeşitli doğum-kontrol hapları ile düzene sokulabilir, aynı zamanda bu tedavi hormon dengesini düzeltmeye de yardımcı olur. Tüm PKOS'lu kadınlarda uzun vadede rahim kanseri riski artmıştır. Doktor tavsiyesiyle doğum-kontrol haplarının uzun süreli kullanımı veya rahim içi araç yöntemi ile rahim ve yumurtalık kanser riski önemli ölçüde azaltılabilir. PKOS genellikle ailesel geçişlidir. Bunun için dikkat edilmeli. Şeker hastalığından ve uygunsuz kilo alımından korunmalıdır. PKOS'lu kadınlar için en uygun diyetlerden biri Akdeniz diyetidir. Yapay ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmalı, sigara içilmemelidir. Haftada en az 90 dakika egzersiz önerilir.