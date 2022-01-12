Polikistik Over Sendromu kabusunuz olmasın! Sebep olduğu rahatsızlıklar tedavi edilebilir...

Polikistik Over Sendromu (PKOS), adet görememe ya da uzun aralıklarla adet görme gibi düzensizliklerle kendini belli ediyor. Kadınların hayatını olumsuz etkiliyor. Op. Dr. Murat Yassa, hastalığın tanı koyma ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler veriyor:
TANI ULTRASONLA KONUR
PKOS tanısı zor değildir. Çeşitli muayeneler ve tetkikler yapılmalıdır. Hastanın dış görünüşü, kilosu ve vücut yağ dengesi incelenir. Adet döngüsü sorgulanır ve kadın doğum ultrason muayenesinde yumurtalıkların görüntüsü değerlendirilir. Gereğinde androjen hormonlarının seviyesi ölçülerek tanı desteklenebilir. Hastalığın kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Ancak bulguları ve sebep olduğu diğer rahatsızlıklar tedavi edilebilir. Saç dökülmesi, kıllanmada artış, artmış deri yağ dengesi ve akne gibi dermatolojik problemler çeşitli ilaçlarla tedavi edilebilir.
RAHİM KANSERİ RİSKİ ARTABİLİR
Adet düzensizliği olan kadınlarda adet döngüleri çeşitli doğum-kontrol hapları ile düzene sokulabilir, aynı zamanda bu tedavi hormon dengesini düzeltmeye de yardımcı olur. Tüm PKOS'lu kadınlarda uzun vadede rahim kanseri riski artmıştır. Doktor tavsiyesiyle doğum-kontrol haplarının uzun süreli kullanımı veya rahim içi araç yöntemi ile rahim ve yumurtalık kanser riski önemli ölçüde azaltılabilir. PKOS genellikle ailesel geçişlidir. Bunun için dikkat edilmeli. Şeker hastalığından ve uygunsuz kilo alımından korunmalıdır. PKOS'lu kadınlar için en uygun diyetlerden biri Akdeniz diyetidir. Yapay ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmalı, sigara içilmemelidir. Haftada en az 90 dakika egzersiz önerilir.