Sinsice ilerleyen rahim ağzı kanserinden aşıyla korunabilirsiniz! Doçent Doktor Ceyhun Numanoğlu açıklıyor





NÜKSETME ORANI YÜKSEKTİR

CIN 2-3 ya da erken evre kanseri olan hastalar genç yaşta ve çocuk istekleri varsa tedavi ona göre planlanmalıdır. Erken evre rahim ağzı kanserlerinde tedavide başarı şansı oldukça yüksektir. Erken evre ve çocuk isteği olan hastalarda rahmi koruyan Radikal Trakelektomi gibi ameliyat alternatifleri oluşturulmuş ve başarıyla kullanıma girmiştir. Hastalar bu tür tedavilerde nüks etme riskinin önerilen diğer tedavilere göre bir miktar daha fazla olduğu konusunda bilinçlendirilmelidir. Tedavi seçenekler cerrahi ya da radyoterapi (ışın tedavisi) şeklindedir. Genellikle kemoterapi de cerrahi ya da ışın tedavisi ile beraber ek olarak kullanılmaktadır. Cerrahi tedavi daha çok erken evre ve daha genç hastalar için tercih edilse de, radyoterapi her evredeki hastalar için yalnız başına ya da cerrahi ve kemoterapi ile kombine edilerek uygulanabilmektedir. Evre ne olursa olsun, tedavi edilen hastalar ilk yıllarda 3 ayda bir olmak üzere en az 20 yıl yakın takibe alınmalıdır.