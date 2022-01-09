Rahim ağzı kanserini geç fark etmek büyük tehlikeleri beraberinde getiriyor! Erken teşhis hayat kurtarır





Genellikle 45-50 yaş arasında karşımıza çıkan bu hastalık, erken dönemde belirti vermiyor. İlerleyen dönemde kanlı kokulu akıntı ve ilişki sonrası kanamalara yol açıyor. Bazı durumlardaysa kanser, rastgele yapılan muayeneler sonucunda tespit ediliyor. Erken teşhisin önem taşıdığı bu hastalıkta, rutin kontrollerin aksatılmaması gerekiyor. Rahim ağzı kanserine HPV virüsünün neden olduğu biliniyor. Düşük sosyo-ekonomik düzey, çok doğurmuş olmak, çok eşlilik, sigara ve kötü hijyen riski artıran başlıca faktörlerdir. Bunlar içinde sigara kullanımı HPV virüs enfeksiyonlarının yerleşiminde ve kansere dönüşümünde etkili oluyor.