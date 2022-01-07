Dikkat fast food ağırlıklı beslenme meme kanserini çağırıyor!





RİSK FAKTÖRLERİ

Meme kanserinin risk faktörleri arasında kadın olmak, ileri yaş, ailede meme ve yumurtalık kanseri olması, erken adet görmeye başlamak, geç menopoza girmek, doğum yapmamış veya geç doğum yapmış olmak, emzirmemek, uzun süreli hormon tedavisi görmek veya doğum kontrol hapı kullanmak sayılabilir. Kanser, 50 yaşından sonra pik yapar ve yaş arttıkça görülme oranı artar. Türkiye'nin içinde bulunduğu Batı Asya'da meme kanseri görülme sıklığı son istatistiklerde yüz binde 46.6 olarak tespit edilmiştir. Türkiye'de son 5-10 yıl içinde ortalama yüz binde 5-6'lık bir artış olduğu görülmektedir.