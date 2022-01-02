Uzmanlar, çörek otunun mucize etkisine değiniyor! Menopoza doğal reçete

Menopoz, neden olduğu şikayetlerle hayatı kabusa çeviriyor. Bu dönemin rahat atlatılmasında, yaşam tarzında yapılacak değişiklikler önem aşıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aslıhan Ergül, "Yeşil besinler, zeytinyağlı yemekler tercih edilmelidir. Yumurta, balık, haftada 1-2 gün yağlı olmayan kırmızı et yenilmelidir. Günde birer çay kaşığı keten tohumu, Chia tohumu ve çörek otu tüketilmesi önemlidir" diyor.

Menopoz şikayetlerinin azaltılmasında egzersiz önem taşıyor. Haftada 3-4 gün egzersiz öneriliyor. Stresi azaltmak için yapılan yoga, meditasyon kurtarıcı oluyor. Düzenli uyku da hormonal denge sağlıyor.

TEDAVİSİ KİŞİYE ÖZEL

Menopozdaki hormonal dengesizliklerin giderilmesine biyoeşdeğer hormon replasman tedavisi denir. Kişiye özel bu tedavide hormonların oranları laboratuvar testleriyle kontrol edilir. Genellikle adet kesilmesinden hemen sonra veya cerrahi menopoza giren hastalara 10-15 gün sonra tedaviye başlanır.

KADIN HASTALIKLARININ ŞİFRELERİ - OP. DR. ASLIHAN ERGÜL

YARIN: KEMİK ERİMESİ

