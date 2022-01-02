Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Uzmanlar, çörek otunun mucize etkisine değiniyor! Menopoza doğal reçete

    Menopoz, kadınları mutsuz ediyor. Neden olduğu şikayetlerin azalmasında, doğru beslenme ve kaliteli yaşam önem taşıyor. Uzmanlar, çörek otunun mucize etkisine değiniyor. Düzenli egzersiz yapılmasını öneriyor.

    Menopoza doğal reçete

    Menopoz, neden olduğu şikayetlerle hayatı kabusa çeviriyor. Bu dönemin rahat atlatılmasında, yaşam tarzında yapılacak değişiklikler önem aşıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aslıhan Ergül, "Yeşil besinler, zeytinyağlı yemekler tercih edilmelidir. Yumurta, balık, haftada 1-2 gün yağlı olmayan kırmızı et yenilmelidir. Günde birer çay kaşığı keten tohumu, Chia tohumu ve çörek otu tüketilmesi önemlidir" diyor.

    Menopoz şikayetlerinin azaltılmasında egzersiz önem taşıyor. Haftada 3-4 gün egzersiz öneriliyor. Stresi azaltmak için yapılan yoga, meditasyon kurtarıcı oluyor. Düzenli uyku da hormonal denge sağlıyor.

    TEDAVİSİ KİŞİYE ÖZEL
    Menopozdaki     hormonal dengesizliklerin giderilmesine biyoeşdeğer hormon replasman tedavisi denir. Kişiye özel bu tedavide hormonların oranları laboratuvar testleriyle kontrol edilir. Genellikle adet kesilmesinden hemen sonra veya cerrahi menopoza giren hastalara 10-15 gün sonra tedaviye başlanır.

    KADIN HASTALIKLARININ ŞİFRELERİ - OP. DR. ASLIHAN ERGÜL

    YARIN: KEMİK ERİMESİ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kesişme; İyi ki Varsın Eren | Tanıtım
    Haberler Yazı Dizisi Uzmanlar, çörek otunun mucize etkisine değiniyor! Menopoza doğal reçete
        SON DAKİKA