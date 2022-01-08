Meme kanserinin küçük bir tümör olarak yakalanma oranı artıyor

Meme kanserinde kesin tanı, erken aşamada sadece mamografi, ultrason veya MR'da tespit ediliyor. Daha ileri evrelerde ise memede kitle, koltukaltında şüpheli lenf bezi tespit edilmesi nedeniyle yapılan biyopsi sonucu ile konuluyor. Prof. Dr. Mehmet Eser, tedavi yöntemlerini TAKVİM'e anlatıyor:

ÖNCELİK AMELİYATTA

Erken evre meme kanserinde öncelikli tedavi ameliyattır. Sonra kanserin ameliyat sonrası kesinleşen evresi ve tümörün biyolojik özelliklerine göre kemoterapi, radyoterapi, endokrin tedaviler eklenir. Memede büyük bir kitle, cilt bulguları, koltukaltına ciddi yayılım olduğu ancak uzak organ metastazı gelişmemiş hastalarda ise öncelikle tümörün biyolojik özelliklerine göre uygun sistemik tedaviler uygulanır, daha sonra ameliyat yapılır.

YÜZDE 70'İ AŞTI

Tıptaki radyolojik gelişmeler ve halkın bilinçli olması nedeniyle günümüzde meme kanserini küçük bir tümör olarak yakalama oranımız, meme koruyucu cerrahi ameliyat oranımız yüzde 70'in üzerindedir. Böylece meme estetik olarak kabul edilebilir bir görünümde korunmuş olur.

DÜZENLİ BESLENME ŞART

Son zamanlardaki bir gelişme subkutan mastektomi sonrası silikonu koyduğumuz meme arkası alan ile ilgili oldu. Sığır kalp zarından özel olarak geliştirilen bir materyal ile silikonu sararak hastanın meme cildinin direk altına, yani boşaltılan meme dokusu yerine yerleştirmekteyiz. Böylece ameliyat daha kısa sürüyor. Hasta ameliyat sonrası daha az ağrı duyuyor ve estetik olarak da daha iyi sonuçlar alınıyor. Hastaların aylık kendi kendilerine muayeneleri aksatmamaları çok önemlidir.

KORUNMAK İÇİN 5 TÜYO

UYGUN beslenme.

DÜZENLİ spor.

KİLO almamak.

DÜZENLİ meme kontrolü.

DÜZENLİ olarak özellikle vitamin değerlerini de içeren check-up yapılması.

KADIN HASTALIKLARININ ŞİFRESİ - PROF. DR. MEHMET ESER

YARIN: RAHİM AĞZI KANSERİ