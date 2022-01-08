Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Meme kanserinin küçük bir tümör olarak yakalanma oranı artıyor

    Meme kanserinin küçük bir tümör olarak yakalanma oranı artıyor. Prof. Dr. Mehmet Eser, “Meme koruyucu cerrahide tümör geniş temiz sınırlarıyla ameliyatla çıkarılır. Meme korunmuş olur” diyor.

    Koruyucu cerrahi umut saçıyor

    Meme kanserinde kesin tanı, erken aşamada sadece mamografi, ultrason veya MR'da tespit ediliyor. Daha ileri evrelerde ise memede kitle, koltukaltında şüpheli lenf bezi tespit edilmesi nedeniyle yapılan biyopsi sonucu ile konuluyor. Prof. Dr. Mehmet Eser, tedavi yöntemlerini TAKVİM'e anlatıyor:

    ÖNCELİK AMELİYATTA
    Erken evre meme kanserinde öncelikli tedavi ameliyattır. Sonra kanserin ameliyat sonrası kesinleşen evresi ve tümörün biyolojik özelliklerine göre kemoterapi, radyoterapi, endokrin tedaviler eklenir. Memede büyük bir kitle, cilt bulguları, koltukaltına ciddi yayılım olduğu ancak uzak organ metastazı gelişmemiş hastalarda ise öncelikle tümörün biyolojik özelliklerine göre uygun sistemik tedaviler uygulanır, daha sonra ameliyat yapılır.

    YÜZDE 70'İ AŞTI
    Tıptaki radyolojik gelişmeler ve halkın bilinçli olması nedeniyle günümüzde meme kanserini küçük bir tümör olarak yakalama oranımız, meme koruyucu cerrahi ameliyat oranımız yüzde 70'in üzerindedir. Böylece meme estetik olarak kabul edilebilir bir görünümde korunmuş olur.

    DÜZENLİ BESLENME ŞART
    Son zamanlardaki bir gelişme subkutan mastektomi sonrası silikonu koyduğumuz meme arkası alan ile ilgili oldu. Sığır kalp zarından özel olarak geliştirilen bir materyal ile silikonu sararak hastanın meme cildinin direk altına, yani boşaltılan meme dokusu yerine yerleştirmekteyiz. Böylece ameliyat daha kısa sürüyor. Hasta ameliyat sonrası daha az ağrı duyuyor ve estetik olarak da daha iyi sonuçlar alınıyor. Hastaların aylık kendi kendilerine muayeneleri aksatmamaları çok önemlidir.

    KORUNMAK İÇİN 5 TÜYO
    UYGUN beslenme.
    DÜZENLİ spor.
    LO almamak.
    DÜZENLİ meme kontrolü.
    DÜZENLİ olarak özellikle vitamin değerlerini de içeren check-up yapılması.

    KADIN HASTALIKLARININ ŞİFRESİ - PROF. DR. MEHMET ESER
    YARIN: RAHİM AĞZI KANSERİ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Sivas’ta otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var
    Haberler Yazı Dizisi Meme kanserinin küçük bir tümör olarak yakalanma oranı artıyor
        SON DAKİKA