Kemik erimesi kadın düşmanı! Osteoporozdan korunmanın sırrı...

Osteoporoz, yani kemik erimesi özellikle menopoz sonrasında kadınları tehdit ediyor. Boy kısalması ve kemik kırıklarıyla kendini gösteriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, güçlü kemiklerin sırrını Takvim için açıklıyor.



Kemik sağlığını korumak için çocukluktan itibaren doğru beslenmek ve düzenli egzersiz şart. Güçlü kemik dendiğinde herkesin aklına 'kalsiyum' geliyor. Ancak yaygın inanışın aksine, süt ve süt ürünlerinin en yoğun kalsiyum kaynağı olmadığını bilmeliyiz. Çünkü yeşil yapraklı sebzelerde süt ve süt ürünlerinden daha fazla kalsiyum var. Hayvansal ürünler vücutta fazla miktarda asidik madde birikimine neden oluyor. Bu sorunu gidermek için kemiklerde var olan kalsiyum ve fosfat kana geçiyor. Bu da osteoporoz riskini artırıyor.





HAYVANSAL BESİNLER RİSKLİ

Asya ve Afrika'da yaşayanlar, Amerika ve Avrupa'ya göre daha az süt ve süt ürünü tüketiyor. Buna rağmen en çok osteoporoz ve kemik kırıkları Amerika ve Avrupa'da var. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre en fazla süt ürünü tüketen ülkelerde osteoporoz, prostat ve göğüs kanseri, diyabet ve alerji gibi hastalıklar daha çok. Tipik bir Batılı diyette hayvansal protein, rafine şeker, tuz ve kafein fazla; sebze ve meyve ise az tüketiliyor. Bu tarz beslenmede, kalsiyum idrarla birlikte atılıyor. Dolayısıyla vücutta, kemikleri korumaya yetecek kalsiyum kalmıyor. Bu da osteoporoza yol açıyor.



TUZU ABARTMAYIN

Güçlü kemikler için alınan kalsiyumla vücuttan atılan kalsiyum dengede olmalı. Osteoporozun az kalsiyum alımı nedeniyle değil, idrar yoluyla fazla kalsiyum kaybı sonucunda ortaya çıktığı kanıtlandı. Aşırı tuzlu yemek, hayvansal proteini (et, süt, yumurta) fazla tüketmek idrarla aşırı kalsiyum atılmasına neden oluyor. Bunlar da osteoporoz ve kemik kırıkları için büyük tehlike.



ŞİFRE D VİTAMİNİ

Sağlam kemikler için D vitamini alımı büyük önem taşıyor.

Güneş kremi kullanmak D vitamini üretimini engelleyebilir.

Yaz aylarında güneş ışınlarının dik olarak dünyaya ulaştığı 10-15 saatleri arasında 20-30 dk güneşlenmek osteoporoza karşı koruyucudur.

Güneş ışınlarının kanserojen olabileceği düşüncesiyle güneşten uzak durmak, yaşlılarda D vitamini yetersizliğine yol açar.

D vitamini düzeyleri düşük olanlarda tartışmalı olmakla birlikte günde 1000-2000 İÜ D vitamini takviyesi yeterli olacaktır.

D vitamini genel vücut sağlığı için gerekli olan bir vitamindir.



PROF. DR. OSMAN ERK - SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ



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